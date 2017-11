Ærkerivaler går sammen: Intel og AMD indgår samarbejde for at slå Nvidia

De to processor-rivaler Intel og AMD indgår et samarbejde om at udvikle et særligt chipset til bærbare computere for at slå Nvidias frembrusende vækst

Et nyt design og samarbejdet betyder, at chipsættet kan blive endnu mindre end tidligere. Foto: Intel

“Jeg tror, at jeg har set, det største der er sket,” sang kragen i Disney-klassikeren Dumbo, da elefanten lettede.Og i dag kan vi sige det samme efter en udmelding fra Intel og AMD.De to ærkerivaler indgår nemlig et samarbejde om at udvikle et særligt processor-chipset til bærbare computere for at slå Nvidia.Det skriver blandt andet Wall Street Journal. Chipsættet vil bestå af en Intel-CPU og en AMD-GPU (grafikkort) og vil være rettet mod computere, der skal være lette og tynde, men som stadig vil være kraftige nok til at kunne bruges til spil.AMD fortæller selv, at den kommende chipset vil være rettet mod seriøse gamere, og at den ikke vil ende i konkurrence med AMD’s egne Ryzen-processorer til ultratynde bærbare computere, som forventes lanceret i løbet af december.Samarbejdet er det første samarbejde mellem de to producenter siden 1980’erne og vil blandt andet bestå af Intels ottendegeneration-processorer.Målet med samarbejdet er at udfordre Nvidia, hvor det gør mest ondt.Nvidia har de seneste år haft stor succes med at presse stadig mindre, men mere kraftige grafikkort ned i tynde computere.Senest har Nvidia formået med en særlig “Q-Max”-arkitektur at presse et af sine kraftigste grafikkort, et GTX 1080, ned i en computer fra Asus, der er på tykkelse med en Macbook Pro, men uden at det koster synderligt på ydeevnen.Intel fortæller desuden, at det er det første forbruger-produkt, der vil understøtte EMIB-design, der er en form for intelligent teknologi, der overfører information hurtigt på ekstremt korte afstande og derfor tillader chips, der både er mindre og mere kraftfulde end i dag.Ryzen 3: Fabelagtig processor til de prisbevidste





