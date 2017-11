Så meget koster cyberangreb i gennemsnit en almindelig dansk virksomhed hvert eneste år

Erhvervslivet frygter cyberangreb mere end nogensinde før, og det er tilsyneladende med god grund. Ifølge en ny rapport koster hackere i gennemsnit en dansk virksomhed knap en million kroner om året.

Det er netop kommet frem, at sommerens store cyberangreb har kostet A.P. Møller-Mærsk op mod to milliarder kroner, og rederigiganten er ikke alene om at have store udgifter som følge af it-kriminalitet.Konsulenthuset PwC har spurgt 250 danske og 100 norske virksomheder om, hvad it-sikkerhedshændelser betyder for deres økonomi, og ifølge rapporten koster it-kriminalitet i gennemsnit en dansk virksomhed 900.000 kroner om året.“Vi har i løbet af 2017 set en bølge af finansielt motiverede cyberangreb, og vores undersøgelse viser, at 1 ud af 10 respondenter har haft omkostninger som følge af cyberangreb, der overstiger 1 mio. kr. – alene indenfor det seneste år,” udtaler Mads Nørgaard Madsen, der er leder af Security & Technology i PwC.Ifølge Rapporten er ransomware den mest udbredte form for cyberangreb på danske virksomheder i 2017 efterfulgt af såkaldt CEO-fraud-I gennemsnit forventer virksomhederne, at øge budgettet til it-sikkerhed med 25 procent over de kommende 18 måneder.