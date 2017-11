Få svaret: Er iPhone X virkelig 1.800 kroner bedre end en “almindelig” iPhone 8 Plus?

Sammenligning: Apples iPhone X er kommet på markedet med en skyhøj pris på 8.999 kroner for den billigste model. Hvad får du egentlig for pengene sammenlignet med den “almindelige” iPhone 8 og 8 Plus?

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus Styresystem iOS 11 iOS 11 iOS 11 Processor Apple A11 Fusion Apple A11 Fusion Apple A11 Fusion Hukommelse 3 GB 2 GB 3 GB Lagerplads 64/256 GB (ingen plads til microSD-kort) 64/256 GB (ingen plads til microSD-kort) 64/256 GB (ingen plads til microSD-kort) Skærm 5.8 tommer, 1.125 x 2.436 pixels, (HDR10/Dolby Vision, Wide Color Gamut), OLED 4,7 tommer, 750 x 1.334 pixels, (Wide Color Gamut), LCD 5,5 tommer, 1.080 x 1.920 pixels, (Wide Color Gamut), LCD Benchmark (Geekbench 4, single/multi) 4.167/10.068 4.261/10.399 4.258/10.403 Kamera 2 x 12 megapixel(vidvinkel og zoom), f/1.8 & f/2.4, 2x OIS 12 megapixel, f/1.8, OIS 2 x 12 megapixel (vidvinkel og zoom), f/1.8 og f/2.8, OIS på vidvinkel Størrelse 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (174 gram) 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (148 gram) 158,4 x 78,1 x 7,5 mm (202 gram) Batteri 2.716 mAh 1.821 mAh 2.691 mAh Sikkerhed Face-ID / Kodeord Touch-ID / Kodeord Touch-ID / Kodeord Pris (64GB-version) 8.990 kroner 6.199 kroner 7.099 kroner

Apple A11 Bionic

Foto: Morten Sahl Madsen

Huawei Mate 10 Pro har også et dualkamera, men hvor den ene er sort/hvid, og hvor blænden er på f/1.6. Det vil sige, at den på papiret er endnu bedre i de sene aftentimer end iPhone X.



Og så er Huawei Mate 10 Pro 3.000 kroner billigere.



Læs her: Test af Huawei Mate 10 Pro: Endnu en sikker vinder fra kineserne

Den ser fristende ud, den nye iPhone X nede i telebutikken, med sine skinnede stålkanter, skærmen, der dækker hele fronten og en størrelse, der passer bedre i lommen end en iPhone 8 Plus.Lige ved siden af ligger en iPhone 8. Den blev Lanceret samme dag som iPhone X og med den samme ydeevne, men med et udseende, der minder om noget fra 2015.Med sine store brede kanter for oven og neden virker iPhone 8 gammeldags at se på sammenlignet med både iPhone X og de mange toptelefoner på Android-markedet.Men iPhone X koster astronomiske 8.999 kroner for den mindste model med 64GB lagerplads, hvilket er 2.791 kroner mere end en iPhone 8 eller 1.800 kroner mere end en iPhone 8 Plus - med den samme mængde hukommelse og processor.Så hvori ligger forskellen? Vi har haft begge telefonerne i hænderne for at finde svaret på det spørgsmål.Kigger man på de rene specifikationer er forskellene relativt få - særligt hvis du sammenligner med iPhone 8 Plus.Alle de tre nye iPhones har den samme processor, Apple A11 Bionic. Det er, målt på de fleste benchmark-apps og i stresstests, den kraftigste processor på markedet.Processoren i iPhone X er hverken hurtigere eller langsommere end processorerne i iPhone 8 og 8 Plus.Du kan se Geekbench 4-score for single- og multi-coretest i oversigten herover, og lad dig ikke påvirke af, at scoren er en kende lavere på iPhone X. Scoren er en smule forskellig under hver udførelse.Hvad du kan udrede er, at iPhone 8, 8 Plus og iPhone X alle er de hurtigste smartphones på markedet målt på ydeevne.iPhone 8 kommer med 2 GB hukommelse (RAM), imens iPhone 8 Plus og X har 3 GB RAM.Du får altså ikke mere hukommelse i en iPhone X end i en iPhone 8 Plus.Her skal det siges, at mange Android-telefoner i samme prisklasse som en iPhone 8 (5.500+ kroner) som standard har mellem 4 og 6 GB RAM og nogle har sågar 8 GB RAM (Razer Phone og OnePlus 5).De fleste af disse telefoner kommer også med 64 GB lagerplads, men ofte er der plads til et microSD-kort.Du kan dog ikke sammenligne hukommelsesbehov mellem iPhones og Android, da det er to forskellige typer styresystem, og de fleste nyere iPhone-ejere vil fortælle dig, at de aldrig har oplevet, at telefonen ikke kunne multitaske godt nok.Her er den største forskel mellem iPhone X og de billigere jævnaldrende søskende.En iPhone X har en 5,8 tommer stor skærm af typen OLED, der dækker det meste af telefonens front.Det betyder, at der er mindre "spildplads," hvor der på iPhone 8 og 8 Plus er brede kanter over og under skærmen, der ikke bliver brugt til noget.Det betyder også, at en iPhone X har en større skærm målt på tommer end end iPhone 8 Plus (5,5 tommer), selvom iPhone X er mindre end iPhone 8 Plus.OLED-skærmen betyder også, at farver er hammerflotte, og at sorte områder rent faktisk er sorte, da OLED-teknologien slukker for pixels, der skal være sorte.Skærmen er unægteligt flottere at se på end skærmene på iPhone 8 og 8 Plus.Selskabet DisplayMate har endda vurderet, at skærmen på iPhone X er den flotteste nogensinde på en smartphone.iPhone X's skærm har også en højere opløsning end iPhone 8 og 8 Plus.Du skal dog leve med, at iPhone X's frontkamera og FaceID-sensorer danner en bule i toppen af skærmen. Vi har leget med telefonen i 24 timer, og det er altså ret generende.Ligeledes vises iOS 11 på iPhone X som var det på en iPhone 8 og ikke som på en iPhone 8 Plus.Det vil sige, at mange af de fordele ved den store skærm på iPhone 8 Plus såsom faneoversigt i Safari eller beskedoversigt i mails og beskeder, ikke vises. Det er altså "bare" en stor iPhone 8.Det er også langt fra alle apps, der rent faktisk understøtter det nye skærm-design endnu, så i begyndelsen vil en lang række apps have falske sorte bjælker for oven og for neden. Det gælder eksempelvis Spotify og Skype.Vi vil igen også tilføje, at du sagtens kan finde både OLED- og rammeløse skærme, der dækker næsten hele fronten på telefonen på Android-telefoner, og det er uden at prisen er i nærheden af 9.000 kroner.Batteriet i iPhone X er en kende større end i iPhone 8 Plus, men OLED-skærmen, der har en højere opløsning, burde dræne mere batteri.Både anmeldere og Apple selv vurderer, at iPhone X har den samme batterilevetid som en iPhone 8 Plus.Igen et af de steder, hvor der er en nævneværdig forskel fra iPhone 8 Plus.iPhone X har to 12 megapixel-kameraer, hvoraf det ene har en blænde på f/1.8 (vidvinkel) og den anden på f/2.4 (Zoom).Begge kamera-enheder har optisk billedestabilisering med seks magnet-elementer, der skulle give skarpere og mindre rystede fotos.iPhone 8 Plus har de samme to 12 megapixels-kameraer, men zoom-kameraet har en blænde på f/2.8.Det vil sige, at iPhone 8 Plus er dårligere til at opfange lys i de mørke aftentimer.Ligeså har Zoom-enheden ingen optisk billedestabilisator, så du vil få mere rystede fotos end på X'eren.Du vil få mere skarpe fotos og video med iPhone X, men forskellen er nok stadig mininal. iPhone 8 Plus tager allerede formidable fotos af en mobiltelefon at være.Som tidligere nævnt er iPhone X's front næsten kun skærm.Kanterne består af en særlig stållegering, der giver et skinnende præg, og bagsiden består af den samme type Gorilla Glass 5 som fronten.iPhone 8 og 8 Plus har også en glasbagside for at muliggøre trådløs opladning, men kanterne består af aluminium. Apple fortæller Computerworld, at iPhone X's stålkant ikke har nogen effekt på holdbarheden:Taber du en iPhone X går den lige så meget i stykker som en iPhone 8 eller 8 Plus.Det dobbelte kamera på bagsiden er desuden vendt 90 grader, så det ligger lodret med telefonen.Dette er sket for at give plads inde i telefonen til det avancerede ansigtsgenkendelseskamera, men det betyder også, at telefonen vipper på bordet, hvis du ikke har et cover på.En stor fordel er dog, at telefonen er mere lommevenlig end den store 8 Plus-kolos.iPhone X har ikke nogen fingerskanner under skærmen, som alle iPhones har haft siden iPhone 5S fra 2013.I stedet har den i bulen i skærmen øverst Face ID, der låser telefonen op ved at skanne dit ansigt, og som ifølge Apple er markant mere sikkert end Touch ID på iPhone 8 og 8 Plus.Men det er en helt ny måde at låse din telefon op på, og du skal nu flagre telefonen op foran dit ansigt.Ligeledes har vi ikke fundet det hurtigere end den klassiske fingerskanner, som normalt allerede er låst op, når du tænder for skærmen ved at trykke på hjemknappen med den indbyggede fingerskanner.Face ID er dog klart den bedst-fungerende ansigtsgenkendelse vi har oplevet på en smartphone.Også Samsung har indbygget ansigtsgenkendelse, men det virker langt mere kluntet og langsomt. Løsningen er god, men ikke bedre end den Touch ID-skanner, som den erstatter.Og så til det sidste punkt, som også er en opsamling.en iPhone X koster 1.800 kroner mere end den mest sammenlignelige iPhone 8 Plus.For de penge får du en mindre smartphone, men med en større skærm målt på tommer og et mere tidssvarende design.Kameraet er forbedret, og du låser nu telefonen op via en scanning af dit ansigt.Spørgsmålet er så, om det er prisen værd for dig. iPhone X er uden tvivl den mest avancerede iPhone til dato.Den koster bare 9.000 kroner.