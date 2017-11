Jyske landsbyer har hurtigere internet end rige kommuner i Nordsjælland

Mange jyske landsbyer er rykket op i den digitale superliga, mens velhavende kommuner nord for København slås med særdeles langsomme internetforbindelser.

Annonce:



Annonce:

Der er større chance for at kunne få hurtigt internet i lavindkomstområder end i nordsjællandske velhaver-kommuner.Det skriver Finans Ifølge en ny analyse fra Damvad Analytics er der således flere beboere i lavindkomstområder, der har adgang til bredbånd på mere end 500 megabit end i de traditionelle “rigmandskvarterer”.I traditionelt velhavende kommuner som Gentofte Hørsholm og Rudersdal har mellem 1.100 og 1.450 husstande således ikke engang adgang til til bredbånd på 10 megabit.»Man skulle tro, at tætbefolkede områder i Nordsjælland, hvor indkomstniveauet er højt, er forsynet med det bedste bredbånd, fordi business casen bør være god. Men det handler om, at TDC har monopol på infrastrukturen i de områder,« siger Michael Jensen fra konsulentvirksomheden Netplan.Hiber tilbyder også bredbånd i de nordsjællandske kommuner, men virksomheden har ikke størrelsen til at investere i sin egen infrastruktur og kører derfor på TDC's kabler.Samtidig har elselskaber investeret stort i at grave fibernet ned i mere tyndt befolkede områder, hvilket betyder, at jyske småbyer ny har adgang til lynhurtige forbindelser.TIl næste år åbner flere elselskaber deres fibernet op for andre udbydere på kommercielle vilkår, og TDC arbejder på at opgradere kabel-tv-nettet, så danskerne kan modtaget 1 gigabit via kabel-tv-stikket.