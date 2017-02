Smørhul for digitaliseringschefen

ANNONCE:

Når man står midt i en transformation er det i sagens natur svært både reelt at se begyndelsen og enden på udviklingen. Alligevel kan man godt bruge mellemregninger til at orientere sig - så længe man er forberedt på at ændre kurs, skulle retningen vise sig at være gal.I denne uge præsenterede analysehuset IDC tendenserne fra deres årlige software survey blandt 1000 store europæiske organisationer. Der var ingen danske imellem, men - igen alt andet lige - så synes jeg, at der lige nu er tre spændende tendenser, som IDC-tallene understøtter og som jeg også hører på det danske marked.1) Effektivitet og kvalitet har bidt sig fast som de vigtigste forretningsmål. Omkostningsreduktion er en af topprioriteterne for 66 procent af de adspurgte. Procesoptimering ligger også på 66 procent. Kvalitetsforbedring af produkter og service ligger på 65 procent.2) 61 procent af de adspurgte siger, at digital transformation er en vigtig forretningsprioritering i de kommende 12 måneder. 50 procent har hyret medarbejdere til nye opgaver med digital strategi.3) Budgetterne for softwareindkøb ligger i 37 procent af organisationerne hos IT, i 30 procent hos en chef fra forretningen og i 33 procent af organisationerne er de delt. I de organisationer, hvor budgettet ligger hos en chef fra forretningen er det primært hos produktion, økonomi/finans eller salg.Midt i den digitale transformation cementeres forventningen om, at kunne levere mere for mindre i organisationerne. Digitale løsninger er en afgørende del af løsningen. Og beslutningerne om indkøb af digitale løsninger spredes ud i store dele af virksomheden.Det kræver ledere som har særlig forståelse for og indsigt i digitale muligheder. Om ti år er det uden tvivl en helt almindelig ledelsesdisciplin, fordi digitaliseringen skifter fra at være it-projekter til at være et forretningsmæssigt grundvilkår på linje med finansiering.Men i de kommende år er der et smørhul her for digitaliseringschefer, som kan gøre digitaliseringen konkret og balancere behovet i alle dele af organisationen.