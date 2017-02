Det digitale servicelag: Den nye it-branche?

ANNONCE:

Et af de mest interessante afsnit i den nye Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2016 er set gennem analytiker-optikken afsnittet om det digitale servicelag af virksomheder. For nok skal it-branchen levere de løsninger og den service, som er fundamentet under digitaliseringen, men branchen er så at sige også orkanens øje.It-branchen står selv over for en gennemgribende transformation, hvor software og service smelter sammen og kan leveres af helt andre leverandører end traditionelle softwarehuse og it-serviceleverandører. Hardware bliver centraliseret i datacentre og design af processer og digital service bliver det nye sort.Afsnittet om det digitale servicelag af virksomheder i redegørelsen om Danmarks Digitale Vækst tager fat på to væsentlige pointer i diskussionen om transformationen af it-branchen: Hvordan skal leverandørerne af digitalisering afgrænses og måles i fremtiden samt det prispres, der lige nu gør de fleste teknologiske delmarkeder til blodrøde kamppladser.Den første pointe handler om vigtigheden af at kunne diskutere, hvem leverandørerne af digitalisering er og over tid få et bedre overblik over, hvilke virksomheder og typer af service, der skal tælle med, når vi skal opgøre effekten af digitalisering. Redegørelsen bruger OECD og Eurostats definition af det digitale servicelag af virksomheder:IT-industri herunder fremstilling af kommunikationsudstyr, computere etc.IT-engroshandel herunder handel med computere, software og elektronisk udstyr.IT-service, konsulent mv. herunder computerprogrammering, databehandling, konsulentbistand vedr. informationsteknologi osv.Telekommunikation herunder trådløs og fastnetbaseret telekommunikation.Det danske digitale servicelag består også af virksomheder, som ikke kan kategoriseres i ovenstående kategorier og brancher. Dette kan fx være advokater, anden rådgivning eller virksomheder med nye forretningsmodeller, som ikke indpasser sig i de traditionelle branchekategorier under IT-branchen.Det er en spændende definition, som giver plads til at afspejle de forandringer, som kommer til at ske. Selvom jeg ikke er sikker på, at redegørelsen er præcis i opgørelsen af 13.600 virksomheder i det digitale servicelag i 2014, så er det en god sigtelinje at arbejde efter.Den næste pointe følger lige efter. For redegørelsen anslår omsætningen i det digitale servicelag i Danmark til være 171 milliarder kroner om året og beskæftigelsen til at være på 81.800 personer (6,7 procent af den samlede danske beskæftigelse).Men begge tal er faldet fra 2010 til 2014 på trods af, at digitaliseringen tager til og omsætningen i dansk erhvervsliv generelt er steget i samme periode. Det er nok et udtryk for sund konkurrence i en udvikling, hvor informationsteknologi også blive standardprodukter og timeprisen på rådgivning om den rigtige anvendelse presses.Det er også et udtryk for, at it-afdelingerne i danske virksomheder og organisationer er blevet super professionelle gennem de sidste ti år. Se bare feltet til dette års Årets CIO, som bliver præsenteret netop mens jeg skriver disse linjer.Man kan godt anlægge det synspunkt, at både de strategiske ændringer i branchen og presset på økonomien er et udtryk for at tyngdeloven heldigvis stadig gælder i digitaliseringen. Blot mener jeg, at det afgørende at holde et vågnet øje med udviklingen, så det ikke bliver en bremseklods for den værdi, som branchens produkter og service - digitaliseringen - skal levere i resten af samfundet.