Erhvervsrettet (IT) uddannelser straffes!

ANNONCE:

Uddannelsesstederne får penge:- Hvis de studerende bliver hurtig færdig- Færdig til tiden- Bliver færdig, og ikke dropper ud undervejsDette alt sammen for at sikre at de studerende hurtigst muligt kommer ud og bidrager til samfundet via et job! Modellen er ugennemtænkt og rammer med modsat fortegn.Uddannelser (f.eks. i IT) hvor erhvervslivet hungre efter arbejdskraft er kendetegnet ved- Attraktive studiejob tilbydes under studiet- Fuldtidsjob tilbydes før endt uddannelse- Studerende starter nye virksomhederSe f.eks. http://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/virksomheder-hungrer-efter-it-studerende Alt sammen forhold der gør at de studerende får forlænget deres studie eller ligefrem aldrig bliver færdig.Hvis man er boss på en IT uddannelse og vil undgå fremtidig politisk tæsk bør man som minimum sikre:- De studerende først på sidste år lære at kode. De første år kan de lære alt muligt andet - eneste kriterie er blot at det ikke kan bruges til noget.- Forbyde studiejob og enhver anden form for kontakt med erhvervslivet så de studerende ikke lokkes væk fra studiet.- 100% tys tys om mulighederne for at starte egen virksomhedDisse forslag er naturligvis ikke ment seriøst. Med lad os så håbe på at politikerne en dag vil måle på effekt - f.eks. har folk job efter studiestop/indtægt efter studiestop osv. - fremfor at "lege" med deres økonomiske modeller.