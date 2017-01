Galleri: Disse 15 smarte teknologier blev lagt i graven i 2016

Projekt Astoria

Et andet projekt, der døde inden det udkom, var Projekt Astoria fra Microsoft.Projekt Astoria var Microsofts brobygningssoftware til at omdanne eksisterende Android-apps til de nye Universal Windows Platform-apps, også kaldet UWP-apps.Microsoft forklarer, at platformen var for indviklet for udviklerne, men andre spekulerer i, om Astoria stoppede på grund af juridiske grunde i forbindelse med Android-apps.Microsoft opfordrer udviklere til at benytte Xamarin-værktøjet, som Microsoft opkøbte tidligere i 2016.

Af Morten Sahl Madsen , 6. januar 2017 kl. 15.56