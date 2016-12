Efter tre gigantiske hackerangreb: Sådan lukker du din Yahoo-konto og sletter dine data

Over en milliard Yahoo-konti er blevet hacket, hvilket er tredje gang på et år. Hvis du har en gammel Yahoo-konto til at ligge, bør du få den slettet omgående.

Yahoo har over det seneste år været i nyhederne for nogle knap så flatterende historier.Først for angiveligt at have tilladt NSA at søge i Yahoos millionvis af brugeres emails og derefter for at få hacket 500 millioner brugerkonti Den seneste nyhed om Yahoo er, at mere end en milliard brugerkonti blev ramt og kompromitteret under det andet angreb i 2013.Yahoo er ikke længere en af de mest populære mailtjenester i Danmark, men alligevel anslås det, at mere end 10.000 danske brugere er ramt af angrebet.Har du en Yahoo-konto, bør du som minimum ændre både kodeord og sikkerhedsspørgsmål.Efter to så store hackerangreb overvejer du måske, om du burde slette din Yahoo-konto og i stedet skifte til en anden tjeneste eller egen mailserver. Heldigvis har Yahoo gjort det let at slette sin konto.Sletter du din Yahoo-bruger, forsvinder din Yahoo-ID (mailnavnet), alle dine mails, din Yahoo-adressebog, samt data fra Yahoo-tjenester, herunder billeder og data på Flickr-tjenesten. Vær meget opmærksom på det, inden du sletter.Dog kan der gå op til 90 dage, før dataene egentligt bliver slettet fra Yahoos servere.1. Besøg denne hjemmeside 2. Skriv dit kodeord ind og skriv efterfølgende en Captcha-kode for at vise, at du ikke er Terminator.3. Tryk ja for at slette din konto. Du vil efterfølgende få en bekræftigelse.