Kunstig intelligens og automation: It-afdelingerne i fare for at miste troværdigheden

Klumme: Man skulle tro, at it-kyndige var blandt de største entusiaster, når det gælder kunstig intelligens og automation, men sådan er det ofte ikke. Her er, hvad du som CIO bør gøre for at få det det fulde udbytte af de nye teknologier.

Jeg tror på, at der er masser af potentiale at hente for it-afdelingerne, hvis de forstår at kombinere AI og automation med agile metoder som DevOps, der kombinerer udvikling med det operationelle med henblik på hele tiden at forbedre og udbygge eksisterende it-systemer.

Når vi sender et CV afsted sammen med vores ansøgning, forestiller de fleste af os en HR-medarbejder, der nøje læser alt igennem.Men sådan er det ikke længere. I dag har mange virksomheder automatiseret denne proces med den såkaldte 'personal prejudice-free'-AI-software.Et eksempel er Starbucks, som i 2012 modtog intet mindre end 7,6 millioner ansøgninger til blot 65.000 stillinger.For at give alle ansøgere den mest fair og ligeværdige behandling, brugte man keyword-baserede screening-systemer til at filtrere de bedst egnede kandidater.Andre virksomheder bruger lignende automation-værktøjer som for eksempel stemmegenkendelse i kundeservice-funktionen.Så der er altså muligheder nok og et stort incitament til at automatisere der, hvor man kan, for at nedbringe omkostningerne og forbedre kvaliteten og sikkerheden.De fleste it-afdelinger er udmærket klar over potentialet i AI og automation i forhold til omkostningsreduktion, men for mange stopper den også der.Alt for få it-specialister udnytter teknologien til at drive innovation, og det er ærgerligt.Jeg tror på, at der er masser af potentiale at hente for it-afdelingerne, hvis de forstår at kombinere AI og automation med agile metoder som DevOps, der kombinerer udvikling med det operationelle med henblik på hele tiden at forbedre og udbygge eksisterende it-systemer.Så hvad skal du som CIO så gøre for at få det det fulde udbytte af de nye teknologier?- Find ud af, hvor AI og automation kan anvendes i organisationen og udvikl et roadmap, der understøtter den overordnede strategi for anvendelsen.- Gør dine egne service-udbud mere simple: Enhver reduktion af kompleksiteten vil fremskynde brugen af automation.- Læg pres på for at automatisere rutineprægede processer og sigt efter at automatisere 90 procent af dem.- Find ud af, hvordan du ændrer dine medarbejderes opgaver fra de mere rutineprægede til strategiske funktioner, som øger den værdi og innovation, som I kan tilføre forretningen.- Det fulde udbytte kommer ikke med det samme, det tager tid. Men en mere strategisk anvendelse af AI og automation gør det muligt at transformere den måde, du og din afdeling yder jeres it-services.Det forbedrer agilititen og kvaliteten i jeres services og nedbringer samtidig omkostningerne.Derudover vil den erfaring, I som afdeling får, styrke jeres roller som eksperter og rådgivere til hele forretningen.Så grib mulighederne med AI og automation og genskab jeres troværdighed.