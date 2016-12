Test af HTC 10 Evo: Lækker telefon med sprød lyd... og gammel hardware

HTC har lanceret en smartphone med et moderne udseende i gode materialer, en superb lydkvalitet, et godt kamera... og en ældgammel processor. Er den pengene værd?

HTc 10 Evo er en smuk smartphone i solide materialer. Det er en tung smartphone, men det underbygger bare præmissen om, at det er kvalitetsmaterialer. Foto: Morten Sahl Madsen

Telefonen er skåret ud af et stykke metal, og de udskårede kanter skinner og giver telefonen et futuristisk og industrielt udseende. Det er kram, og ros til HTC for det. Foto: Morten Sahl Madsen

Ingen audioport betyder, at du ikke kan brge dit gamle headset med telefonen. Der medfølger heller ingen adapter. Foto: Morten Sahl Madsen

Mål: 153,6 x 77,3 x 8,1 mm,

Vægt: 174 gram

Skærm: 5,5" LCD3 (2.560 x 1.440 pixels)

Processor: Snapdragon 810

Lagerplads: 32 GB (plads til microSD-kort)

RAM: 3 GB

Kamera: 16 megapixel, f/2.0 optik med OIS, 4K video + 8 megapixel front

Batteri: 3.200 mAh, Quickcharge USB Type-C

Netværk: 2G/3G/4G Cat 12. LTE,

Styresystem: Android 7.0 Nougat, Sense

Andet: Fingeraftrykslæser

Pris: Vejledende 4.500 kroner

Telefonens kamera er udmærket, men andre smartphones klarer opgaven betydeligt bedre. Huaweis P9 eller Honor 8 tager begge bedre og flottere billeder end HTC 10 Evo, og de er begge billigere. Foto: Morten Sahl Madsen

HTC 10 Evo Plus: Gennemført og velbygget design

Flot QHD-skærm

Plads til microSD-kort

God lydkvalitet via det medfølgende headset Minus: Ingen audioport

Snart to år gammel processor

Helt forkert pris i forhold til konkurrerende smartphones Karakter:

HTC har lanceret HTC 10 Evo, der ligner en toptelefonen.Den oser af kvalitet i sit helstøbte metalchassis, sit industrielle, minimalistiske design, skærmen er flot og med en høj opløsning, og musikoplevelsen er i top, hvis du benytter de medfølgende høretelefoner.Men skinnet bedrager. Der er ingen audioport, prisen er helt ved siden af konkurrenternes, og er det en snart to år gammel processor? Vi undrer os over, hvorfor HTC overhovedet har lanceret telefonen.HTC 10 Evo er en stor smartphone udstyret med en 5,5 tommer stor skærm med en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels. Der er tale om en flot skærm om end lidt lyssvag.Telefonens chassis er skåret ud af et stykke metal, og som det er tilfældet med HTC 10 føles HTC 10 Evo som et gedigent, solidt produkt.Det matsorte, pudsede metal med skarpe kanter skriger af kvalitet, og som andre nyere HTC-telefoner føles og ligner HTC 10 Evo lidt mobilverdenens svar på Bang og Olufsen.Det er dog en stor telefon. Skærmformatet er bredere end på eksempelvis Samsung S7 Edge eller Huawei Mate 9 Pro, der begge også bryster sig med en 5,5 tommer skærm, men i et længere format. Det betyder, at det er tæt på umuligt at håndtere HTC 10 Evo med én hånd.En fordel er dog, at telefonen er vandafvisende.Det er den første HTC-telefon i nyere tid med et vandafvisende design, der i praksis betyder, at du kan bruge telefonen i regnvejr eller spilde vand på den.HTC 10 Evo har ingen audioport, og der medfølger ingen adapter fra telefonens USB C-port til minijack. Du kan med andre ord ikke benytte dine egne høretelefoner, med mindre du først indkøber en adapter, eller hvis det er et bluetoothheadset.Der medfølger dog et ganske glimrende USB C-headset i pakken. Lyden er god, fyldig og levende, og en særlig "intelligent" software kan måle lyden i dine omgivelser og tilrette headsettets output.At du ikke kan benytte dine egne høretelefoner er et minus, der kun bliver større, hvis du har et godt og ofte dyrt headset med minijack. Der findes stadig ikke særlig mange USB C-headset på markedet, og de der eksisterer er langt hen ad vejen ringere end et tilsvarende produkt med minijack.For at forstå, hvorfor det er en skændsel at fjerne minijack-porten fra smartphonen, kan du læse Engadgets glimrende artikel om emnet. Under HTC 10 Evos lækre metaloverflade finder du en Snapdragon 810 og 3 gigabyte RAM. Snapdragon 810 er Qualcomms topprocessor fra 2015 - altså snart godt to år gammel.Det var også en processor, som dengang havde visse overophedningsproblemer, men HTC fortæller, at det er en modificeret processor, der sidder i HTC 10 Evo.Det er dog stadig underligt, at telefonen er udstyret med en mere end to år gammel processor. HTC kunne havde valgt den noget hurtigere og mere tidssvarende 820 (eller 821)-processor til en lidt højere pris, eller den noget svagere, men stadig kraftige og mere strømbesparende Snapdragon 625.Ydeevnen er fin til det meste. Du kan sagtens bruge telefonen til Facebook, mails, surfing, videoer og så videre. Du må vente lidt længere på loadingtider i spil, ligesom grafikken heller ikke er helt så flot, som på nyere smartphones.Ligeså er HTC's Android-version, Sense, en af de bedste, mest enkle og mindst forstyrrende Android-versioner.Android 7 flyver af sted på telefonen, og i det daglige, uden for spil og andre krævende apps, vil du aldrig mærke den aldrende processor.Målt på benchmarks ligger HTC 10 Evo præcist på niveau med den sidste Nexus-telefon fra Huawei Nexus 6P (på 44. pladsen). Den koster i dag 3.000 kroner, mens en HHC 10 Evo vil komme til salg for 4.500 kroner. Og en Huawei 6P har endda audioport.Telefonens kamera byder på 16 megapixel med en blænde på f/2.0 og optisk billedstabilisator (OIS) til at holde billederne skarpe.Det lyder som en fin cocktail, men desværre er billederne meget svingende i kvalitet.I dagslys fanger kameraet fint øjebliksbilleder, men billederne synes til tider at blive flade og udtværede trods OIS.Om aftenen fanger kameraet flotte aftenbilleder, hvis altså du kan holde kameraet stille nok. Kameraet er ikke dårligt på nogen måde, men det gav os ikke på noget tidspunkt et egentligt "wow"-øjeblik. Noget som både Huawei Mate 9 Pro, Samsung S7 og de nye iPhone 7 giver.Også HTC's egen HTC 10 fra foråret tager flottere billeder.HTC 10 Evo er en udmærket telefon, men det er ikke en telefon, som du skal købe. Ikke til den nuværende pris.HTC 10 Evo bliver lanceret i begyndelsen af 2017 til en pris på 4.500 kroner. Det er 4.500 kroner for en smartphone med en gammel processor og ingen audioport. Du kan købe en Nexus 6P med matchende ydeevne til 3.000 kroner, der dog ikke er vandtæt.Du kan endda i øjeblikket købe en HTC 10-smartphone til 4.500 kroner, som er HTC 10 Evo overlegen på næsten alle punkter, eller købe en LG G5 eller OnePlus 3T til mindre. Begge er bedre telefoner.Samtidig udkommer HTC 10 Evo i begyndelsen af 2017, hvor der traditionen tro bliver lanceret flagskibstelefoner fra Samsung, LG, Sony og HTC selv.HTC 10 Evo er en smuk smartphone, der er samlet og bygget med en sans for detaljer, og det medfølgende headset giver sammen med USB C-stikket en fremragende lydoplevelse. Men det er bare ikke nok.