Medie: Google undgik at betale 25 milliarder i selskabsskat i 2015 via kontroversiel skattefidus

Siden 2004 har Google kanaliseret penge gennem et hollandsk datterselskab og på den måde undgået at betale skat i blandt andet Danmark.

Annonce:



Annonce:

Det er ikke kun Apple, der beskyldes for at have undgået at betale skat i milliardklassen Ifølge rapporter, som mediet Bloomberg har fået indsigt i, har Google siden 2004 kanaliseret penge via sit hollandske Google Netherlands Holding BV-datterselskab og på den måde undgået at betale store beløber i selskabsskat.Ved at overføre pengene via Irland til Holland og derefter til endnu et datterselskab på Bermuda, hvor der ikke betales selskabsskat, slap Google med at betale 6,9 procent i skat uden for USA i 2015.Særligt i 2015 har Google ifølge Bloomberg været flittig.Her har Google kanaliseret op mod 40 procent mere end året forinden, hvilket svarer til 25 milliarder kroner.Alphabet, Googles moderselskab, forklarer, at Google overholder alle gældende skattelove i de lande, som firmaet opererer i.Ifølge analysebureauet IRM , der står bag Danske Medier Research, lå markedet for søgeordsannoncering på 2,3 milliarder kroner i 2015. Det er et marked, som Google sidder ganske tungt på.Samme år betalte Google 3,3 milllioner kroner i selskabsskat i Danmark. Google forklarer det med, at danske virksomheder handler direkte med den irske afdeling af Google, og derfor betales der skat i Irland i stedet for Danmark.Irland har i 2015 lukket for "Double Irish"-hullet, og virksomheder skal inden 2020 stoppe med at bruge fidusen.