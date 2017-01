Coop på jagt efter afløser til den 49 år gamle mainframe: "Systemet er ikke længere tilstrækkeligt til vores vision for Coop"

Coop Danmark er i gang med en støre digitalisering af hele forretningen, og det kommer ikke til at gå stille for sig i 2017. Blandt andet skal Coop have fundet en erstatning for den 49 år gamle mainframe.

Annonce:



Annonce:

Kræn Østergård Nielsen, CTO hos Coop Danmark.

"Vi er blevet for kedelige som branche, og det kommer vi nok til at bruge 2017 på at lave om på."Sådan formulerer Coops teknologidirektør, Kræn Østergård Nielsen, sin hovedopgave for 2017.Coop har i løbet af 2016 påbegyndt en større digitalisering af hele forretningen både på forbrugeroplevelsen og i kernesystemet, og det arbejde fortsætter i 2017.Reelt kan digitaliseringen af Coop opdeles i tre spor: Digitalisering af brugeroplevelsen, digitalisering af butikkerne og infrastrukturen og til sidst compliance. Tre spor som uløseligt hænger sammen.Den største opgave i 2017 er dog arbejdet med at vælge Coops nye kernesystem fremfor virksomhedens gamle."Først og fremmest skal vi have fundet en erstatning af vores 49 år gamle mainframe. Systemet er ikke længere tilstrækkeligt til vores vision for Coop, og derfor skal vi vælge imellem SAP eller Oracle som det nye kernesystem. Vi skal have vores infrastruktur klar til et moderne, digitalt Coop," siger Kræn Østergård Nielsen.Valget af kernesystem er én ting, men processen er en kæmpe transformation, der vil tage de næste fem-otte år at gennemføre. Infrastruktur, ERP-system og interne processor skal optimeres til den digitale tidsalder, der skal underbygge hele forretningen.Målet med transformationen er at gøre Coops butikker mere lokale og kommunikationen mere personlig, og forarbejdet til det skal ske i 2017."Vi kommer fra en verden, hvor vi for 150 år siden var meget lokale, men hvor de seneste mange årtier har handlet om stordrift og effektivisering. Nu skal vi bruge algoritmer og data til at give kunderne en lokal følelse igen, så vi optimalt set har 1.200 forskellige butikker og to millioner forskellige tilbudsaviser," siger Kræn Østergård Nielsen.Coop er allerede begyndt at tilbyde personlige tilbud via kunde-appen, men det skal videreudvikles i en agil proces hen over de næste år.Hver uge mødes teknologidirektøren med sin styregruppe i Coop omkring den agile udvikling.I 2016 fik Coop sat sin egen betalingsplatform i værk, en kundeplatform i app-form og testet en løsning i seks butikker, hvor kunderne kan scanne varerne og betale varer med en smartphone, så de ikke behøver stå i kø ved kassen."Udfordringen er, at der ikke skal gå "it" i opgaven. Det er et forretningsprojekt faciliteret igennem it, og det er helt afgørende og måske den største udfordring. It er et værktøj og ikke et mål", forklarer teknologidirektør Kræn Østergård Nielsen, der ikke selv har en it-mæssig baggrund.Sideløbende med de to andre langsigtede opgaver, skal Kræn Østergård Nielsen også have fokus på nuet og compliance. Særligt i forhold til persondataforordningen og at kunne opretholde en sikker drift under overgangsperioden fra den gamle mainframe til det nye system."Det er klart de to første opgaver, som er de mest sexede, men det er også derfor, vi har opdelt vores mål i tre særskilte programmer". På den måde forsøger vi at sikre, at vi ikke smider alle ressourcerne efter den sjoveste opgave," siger Kræn Østergård Nielsen.