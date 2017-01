TDC-tekniker afslører: Derfor tog det så lang tid at genoprette tv-signalet hos YouSee-kunderne

En anonym TDC-tekniker afslører over for Ekstra-Bladet, hvorfor angrebet mod YouSee ramte så hårdt.

Flere faktorer spillede ind, da YouSee-kundernes tv-signal gik i sort nytårsaftensdag omkring klokken 16:30.Københavns Politi har allerede anholdt en 51-årig mand i forbindelse med YouSees nedbrud, der gav sort skærm hos mere end en million tv-kunder.En anonym TDC-tekniker afslører nu i Ekstra-Bladet, hvorfor det tog så lang tid at løse de problemer, som den 51-årige tilsyneladende skabte helt bevidst.Teknikeren fortæller, at at man skulle rundt fysisk til 33 centraler rundt omkring i landet.Normalt ville man ifølge TDC-teknikeren kunne klare det via fjernadgang fra hovedkontoret i København."Men det kunne ikke lade sig gøre. Adgangen var blevet blokeret. Derfor måtte man rundt alle steder rent fysisk, fortæller den ansatte til Ekstra-Bladet Samtidig afsløres det, at en krysantemumbombe forværrerede problemerne for tv-seere ved Faxe Ladeplads.Teknikeren fortæller, at nogen havde 'tabt' en krysantemumbombe ned i en fiberbrønd - hvor fiberforbindelserne er samlet.Ekstra-Bladet skriver, at det kan være almindelige drengestreger, da det blot er et almindeligt ståldæksel, der beskytter kablerne i brønden.TDC har det meste af ugen arbejdet på at genoprette infrastrukturen og på at finde årsagen til nedbruddet hele ugen.Torsdag meldte TDC sagen til politiet, da selskabet var nået frem til, at der var tale om sabotage.Den 51-årige, der er anholdt i sagen, fremstilles for en dommer senere i dag. Politiet kræver ham fængslet.