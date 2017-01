Har høstet data fra 10 millioner websider: Her er de mest populære webteknologier

Ny opgørelse fra W3Techs kårer de mest populære teknologier på internettet i øjeblikket. Se vinderne her.

De mest populære webteknologier er ikke nødvendigvis de bedste, mest solide eller fremtidsikrede teknologier - men det er de teknologier, der hitter hos udviklerne i øjeblikket og dermed også dominerer på internettet, om man bryder sig om det eller ej.Når man dykker ned i internettets store data-hav, tegner der sig et klart billede af, hvilke teknologier, der vinder frem i øjeblikket. W3Techs , der indsamler data om forskellige teknologier på internettet, har netop udgivet sin årlige opgørelse, der kårer vinderne i en række underkategorier til "Webteknologier i 2016."W3Techs har sammenlignet antallet af sider, der anvender en given teknologi, fra den 1. januar 2016 med den 1. januar i år."Vi anvender forskellen i antal frem for i procent, da det ville favorisere teknologier med en lille brugerbase ved årets begyndelse," skriver W3Techs, der til undersøgelsen har indsamlet data fra de 10 millioner mest besøgte sider på internettet.I kategorien content management systemer (CMS) er det igen i år Wordpress, der løber med førstepladsen - i år med en markedsandel på 58,5 procent ifølge W3Techs-opgørelsen.Wordpress har ligget nummer et hvert år siden 2010. I år går andenpladsen til Shopify, mens Squarespace nummer tredjepladsen.Kategorien 'programmeringssprog på server-siden' har i år PHP på en klar førsteplads med en markedsandel på 82,4 procent - og den vokser, skriver W3Techs.Sidste år var det ganske vist Java, der løb med førstepladsen i denne kategori, men ellers har PHP været nummer et i seks af de seneste syv år."Det faktum, at syv ud af ti af de mest populære content management systemer er skrevet i PHP, hjælper helt sikkert," skriver W3Techs og tilføjer om et par af de andre populære sprog:"JavaScript er nu en veletableret server-side teknologi, og det næsthurtigst voksende sprog ligesom sidste år. Erlang bliver som en overraskende nummer tre anvendt af 0,1 procent af alle websider og vokser hurtigere end de fleste andre sprog."W3Techs har også en stribe andre kategorier i opgørelsen - blandt andet en for 'web operating systems' (ikke at forveksle med dit lokale operativsystem).Her kommer Ubuntu ind på førstepladsen foran Windows på andenpladsen.Og Ubuntu har faktisk vundet fem af de seneste syv år, mens Windows og Debian også har nuppet hver en sejr i den periode.Du kan selv se nærmere på W3Techs opgørelse over de mest populære webteknologier - du finder den her