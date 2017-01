Millioner af websider kan være ramt af alvorlige sårbarheder: Opdater til den nyeste PHP-version hurtigst muligt

Sikkerhedseksperter advarer i øjeblikket om fire alvorlige PHP-sårbarheder. Det er vigtigt at opdatere til den nyeste version af PHP hurtigst muligt.

PHP er det mest populære programmeringssprog til websider i nyere tid.Det skyldes ikke mindst, at PHP anvendes i en lang række af de mest populære content management systemer, heriblandt Wordpress og Drupal, og således på mange millioner af websider verden over.Tidligere på ugen skrev vi om en ny opgørelse fra W3Techs , der har har indsamlet data fra de 10 millioner mest besøgte sider på internettet.Konklusionen er, at PHP i kategorien 'programmeringssprog på server-siden' har en markedsandel på 82,4 procent - og den vokser, skriver W3Techs og tilføjer."Det faktum, at syv ud af ti af de mest populære content management systemer er skrevet i PHP, hjælper helt sikkert."Netop på grund af den voldsomme popularitet er PHP også et oplagt angrebsmål for de it-kriminelle, og i de seneste uger er der faktisk blevet afsløret flere kritiske sårbarheder i PHP, hvilket er med til at understrege vigtigheden af, at man opgraderer til den nyeste version - PHP 7.1.0.Sikkerhedsselskabet Check Point har eksempelvis fremlagt dokumentation for tre alvorlige sårbarheder i PHP 7."Over de seneste måneder har vi analyseret PHP 7 og prioriteret at at se nærmere på de notorisk mest sårbare områder i PHP:," skrev Check Point i en rapport op til nytår."Det er den samme mekanisme, der blev massivt udnyttet i PHP 5 og gjorde det muligt for hackere at kompromittere populære platforme som Magento, vBulletin, Drupal, Joomla!, Pornhubs website og andre webservere ved at sende data med et ondsindet formål i klient-cookies eller for at udstille API-kald."Check Point har meldt de tre 0-dagssårbarheder i PHP 7 (CVE-2016-7479, CVE-2016-7480, CVE-2016-7478) til PHP's sikkerhedsteam og skriver, at det er afgørende, at man sørger for at opdatere til den nyeste version, der udkom 1. december, hvor hullerne er lukket."De første to sårbarheder gør det muligt for angribere at tage fuld kontrol med servere, så de kan gøre, hvad de vil med websitet, lige fra at sprede malware til at deface det eller stjæle kundedata.""Den sidste sårbarhed genererer et Denial of Service-angreb, der får websiden til at hænge, rammer hukommelses-forbruget og lukker det ned."Og det er ikke de eneste alvorlige sårbarheder i PHP-land i øjeblikket. Bleepingcomputer omtalte for nogle uger siden en anden PHP-sårbarhed, der specifikt ligger i PHPMailer, et PHP-script til at automatisere afsending af emails.CVE-2016-10033, som sårbarheden hedder, er lukket i version 5.2.18 af PHPMailer, der blev frigivet den 25. december - men det tager oftest et stykke tid, før sådan en opdatering finder vej til alle websider.PHP-projektet blev igangsat helt tilbage i 1994 af Rasmus Lerdorf, mens den første version blev frigivet i 1995.Rasmus Lerdorf, der er født i Grønland, flyttede som 13-årig fra Danmark til Canada sammen med sine forældre.