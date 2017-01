Her er de 25 mest populære adgangskoder: Dem må du aldrig vælge

10 millioner adgangskoder er blevet analyseret. Her kan du se listen med de 25 mest almindelige adgangskoder - som du aldrig bør anvende til dine online-tjenester.

Hvert år angribes populære tjenester på nettet, og brugerdata havner i de forkerte hænder.Data fra denne type angreb kan dog også bruges til et mere positivt formål end it-kriminalitet - nemlig til at sætte fokus på, hvor stærke eller svage brugernes adgangskoder er.En ny analyse af 10 millioner adgangskoder viser, at kreativiteten ikke er specielt stor, når vi skal finde på en adgangskode til en onlinetjeneste."Vi kan ikke lade være med at ryste på hovedet, når vi ser på listen med de mest almindelige adgangskoder i 2016. Næsten 17 procent af brugerne beskytter deres konto med '123456'," skriver sikkerhedsfirmaet Keeper Security, der står bag undersøgelsen, i et blogindlæg "Det, der virkelig overrasker os, er dog, at så mange webside-ejere ikke tvinger best practice for adgangskoder igennem."Sikkerhedsfirmaet har analyseret 10 millioner adgangskoder fra databrud i 2016, så listen herunder er et godt indblik i, hvordan adgangskode-billedet ser ud i dag.Keeper Security bemærker blandt andet, at det er tankevækkende så lidt, der er sket med adgangskoderne over de senere år, selvom der har været meget fokus på behovet for at vælge stærke adgangskoder.Her kan man som websideejer gøre meget for at hjælpe brugerne - blandt andet ved at stille krav til længden og variationen i adgangskoderne.Flerfaktor-sikkerhed vinder også indpas flere steder i disse år, hvilket er med til at give sikkerheden et gevaldigt boost.Keeper Security kan også fortælle, at fire af de 10 mest almindelige adgangskoder kun er på seks tegn eller kortere.Det er alvorligt, da man med brute-force cracking software og hardware vil kunne gætte en sådan adgangskode på ganske kort tid.Der er også en del brugere, der forsøger sig med adgangskoder som eksempelvis '1q2w3e4r' og '123qwe' i troen på, at en sådan adgangskode er mere sikker.Heller ikke den type adgangskoder er dog nogen specielt god idé, da det for de it-kriminelle er ret let at gennemskue, hvad der ligger bag den ‘variation'. De kan dermed relativt let gætte adgangskoden.Keeper Security oplyser, at de 25 mest populære adgangskoder udgør over 50 procent af de 10 millioner adgangskoder, der er blevet analysere.Derfor bør du ændre din adgangskode, hvis den er blandt disse 25:123456123456789qwerty1234567811111112345678901234567password123123987654321qwertyuiopmynoob12332166666618atcskd2w77777771q2w3e4r6543215555553rjs1la7qegoogle1q2w3e4r5t123qwezxcvbnm1q2w3e