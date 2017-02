Flere bøjelige telefoner: LG-patent peger på unik sammenfoldelig smartphone

2017 kunne meget vel blive året, hvor vi ser den første kommercielle smartphone med en bøjelig touchskærm. Nu er LG også på banen med et patent på en bøjelig smartphone.

Lenovos prototype på en sammenfoldelig smartphone

Lige siden Samsung og LG for et par år siden fremviste bøjelige OLED og LED-skærme, har rygterne om bøjelige, fleksible smartphones taget overskrifter.Men meget tyder nu på, at 2017 meget vel kan blive året for de bøjelige sammenholdelige smartphones.Tidligere på ugen så vi et patent på en potentiel Surface Phone, der har også kørt rygter på en potentiel Samsung-telefon med fleksibel skærm i slutningen af 2017, og nu er det LG's tur med et patent på en sammenfoldelig smartphone.LG har ifølge 9to5Google patenteret en unik måde at tænke på en sammenfoldelig smartphone, som sammenfoldes ligner en almindelig smartphone med en skærm gående hele vejen rundt om telefonen og som foldet ud bliver til en kvadratisk tablet.I sammenfoldet form er et stykke af bagsiden blotlagt, hvor kameraet sidder sammen med - måske - knapper til lydsstyrke og en fingerskanner.Foldet ud dækkes kamera og knapper af skærmen, men designet betyder, at LG ikke behøver tænke i avancerede hængsler eller at strække skærmen, for at få det til at passe.Ifølge 9to5Google har LG planer om at påbegynde produktionen af en sammenfoldelig smartphone i slutningen af 2017.Spørgsmålet er på, om der overhovedet er et marked for sammenfoldelige smartphones.Lenovo fremviste tilbage i 2016 en tidlig prototype på en sammenfoldelig smartphone, der samtidig fungerede som tablet.Det var en demomodel, som tydeligvis ikke var funktionel, men jagten på at blive den første med en sammenfoldelig smartphone er gået i gang.Læs også: Er dette den nye Surface Phone? Microsoft tager patent på en sammenklappelig smartphone