Atea-chefer beholdte selv iPads og andre gaver: Kan føre til sager om underslæb

Sagen om bestikkelse af offentligt ansatte vokser fra kun at omhandle bestikkelse til måske også at omhandle skattefusk og underslæb. "Det var kulturen i Atea," forklarer tidligere Atea-chef.

Sagen om Ateas bestikkelse af offentligt ansatte udvides til ikke kun at omhandle bestikkelse.Nu omhandler den også efterforskning af underslæb og skatteunddragelse.Det sker efter nye informationer fra en af de nyeste sager mod en ansat i Rigspolitiet.Den ansatte fra Rigspolitiet var sigtet for at have modtaget en iPad som gave fra Atea, hvilket interne mailkorrespondancer påviste.Men en tidligere Atea-chef forklarede i retten torsdag, at han selv havde beholdt den omtalte iPad i mailen som en form for bonus, og at det var normal kotume i Atea.Her lød forklaringen, at chefer gav sig selv en bonus og afskrev produkterne som gaver til offentlige personer, "hvis nogen skulle spørge ind til det efterfølgende."Den form for identitetsmisbrug har tidligere været med til, at Bagmandspolitiet (SØIK) har droppet ni sager mod offentligt ansatte.Ifølge Børsen blev den tidligere Atea-chefs kommentar bekræftet af et brev sendt til bagmandspolitiet (SØIK) fra en anden sigtet, tidligere Atea-chef:"Der blev påført mange kundenavne og sager - fiktive som faktiske - for ikke at skabe misundelse, når sælgerne skulle honoreres for en ekstraordinær indsats," forklarer brevet, der blev læst op i retsalen i Glostrup.På grund af indrømmelsen fra Atea-chefen, blev den offentligt ansatte hos Rigspolitiet frifundet. Atea-chefen er dog selv sigtet i sagen om bestikkelse og beskyttet af navneforbud.Udtalelsen fra den tidligere Atea-chef samt brevets indhold peger på, at der i Atea er en kultur, hvor man belønnede sig selv. En af begrundelserne var, at man på den måde undgik intern, negativ splid mellem sælgerne.Det åbner dog for spørgsmål om, hvorvidt der har foregået underslæb, hvis ikke Atea kendte til den angivelige kultur blandt firmaets sælgere, eller hvorvidt de valgte gaver beskattes eller er en del af sælgernes kontrakter.Sager og emner som er interessante for den videre efterforskning, forklarer chefanklager Steen Bechmann Jacobsen fra Bagmandspolitiet (SØIK)."Det er klart, at den type informationer og detaljer er interessante både for det aktuelle sagskompleks, men også for yderligere efterforskning.""Hvis der er tegn på yderligere strafbare handlinger, så er det klart, at det skal efterforskes og tages op," siger Steen Bechmann Jacobsen til Computerworld.Ateas direktør, Morten Felding, har ikke vendt tilbage efter Computerworld har henvendt sig med spørgsmål omkring sagen.