Trods advarsler om den ekstremt alvorlige Heartbleed-sårbarhed: Titusindvis af servere står pivåbne lige nu

Selvom Heartbleed-sårbarheden var på alles læber i det meste af 2014, er der her næsten tre år senere titusindvis af servere og enheder, der står pivåbne for Heartbleed-angreb. Også i Danmark.

Heartbleed var det helt store samtaleemne blandt sikkerhedsfolk i 2014.Der blev advareret vidt og bredt om den kritiske sårbarhed, og der kan næppe have været mange webadministratorer, der har været i tvivl om, at man skulle patche hurtigst muligt.Alligevel viser viser en ny opgørelse fra Shodan-søgemaskinen , at næsten 200.000 servere og enheder som eksempelvis routere stadig er sårbare over for Heartbleed.Du kan læse meget mere om Heartbleed her Heartbleed-sårbarheden, der stammer helt tilbage til 2011, blev opdaget i foråret 2014, hvorefter der kort tid efter var en opdatering klar, der kunne lukke hullet.Heartbleed-sårbarheden ligger i OpenSSL, der er open source-version af den protokol, der anvendes til SSL/TSL kryptering.Hackere kan via Heartbleed få adgang til kritiske og følsomme data om webbrugerne - eksempel brugernavne, adgangskoder og lignende.Men den alvor er tilsyneladende ikke helt gået op for alle webansvarlige.Når man i Shodan søger på cve-2014-0160 (Heartbleed), får man i øjeblikket 199.594 resultater tilbage.Heraf kommer over 42.000 fra USA, mens eksempelvis over 14.000 er fra Tyskland.Også her i Danmark er der stadig servere, der ikke har lukket af for Heartbleed-angreb, for Shodan viser, at 309 hosts her i landet stadig er sårbare.Threatpost, der skriver om opgørelsen fra Shodan , fortæller, at mange af de sårbare servere er hostet på Amazons AWS, mens en del også ligger hos Verizon.I opgørelsen kan man også se, at der i øjeblikket er næsten 52.000 sårbare Apache HTTPD-servere."Den oprindelige mediestorm om Heartbleed hjalp med at sikre flere hundrede tusinde enheder (gik fra 600.000 til 200.000), men den efterfølgende opfølgning har været elendig, da problemet bliver ved med at eksistere," siger Shodan-stifter John Matherly til Threatpost.