Danskerne er vilde med Facebook Messenger - nu kommer der reklamer i chatten

Så skete det: Facebook er begyndt at teste reklamevisninger i Facebook Messenger-appen.

Vi vidste godt, at det kun var et spørgsmål om tid, før Facebook ville bringe reklamer i sin Messenger-app.Det var allerede rygtet for et år siden, at Facebook ville vise reklamer og sponserede indlæg i Messenger-appen. Men nu starter Facebook i de kommende uger et testforløb af reklamevisningen i Australien og Thailand.Det skriver Facebook i et blogindlæg Facebook kalder selv eksperimentet en måde for "mennesker og brands at engagere med hinanden på i Messenger", hvilket er PR-sprog for reklame-indhold."For messenger-fællesskabet betyder det, at brugerne nemmere kan finde nye opdagelser og interagere med virksomheder, og omvendt giver det virksomheder nye muligheder til at komme ud til nuværende og potentielle kunder," skriver Facebook.Jep. Reklamer. Lad os nu bare kalde en spade for en spade.Facebook har endnu ikke meldt ud, om reklamerne vil blive sendt ud til alle en milliard Messenger-brugere verden over.Derimod meddeleler selskabet, at det håber at "lære en masse" af forsøgene i Thailand og Australien.Facebook Messenger er formentlig den mest benyttede chat-app i Danmark, og reklamerne vil tilsyneladende kun være at finde i Messenger-appen og ikke i samtaler i din browser.De enkelte sponsorerede elementer vil ligge i felter under dine samtaler på Messenger-forsiden i appen, og firmaer vil ikke kunne skrive direkte til dig uden din samtykke.Facebook tog det samme skridt med sin Instagram-app i 2016, da firmaet introducerede sponsorerede indlæg i folks nyhedsstrøm, ligesom du kan se reklamer på din Facebook-væg.Så der har du det. Intet er gratis.