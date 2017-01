Telia efter TDC-opkøbsrygter: Opkøb i Danmark er 'ikke attraktivt'

Johan Dennelind er CEO i svenske TeliaSonera, der ejer Telia her i Danmark.

Telia-koncernen klar med årsregnskab - og situationen i Danmark nævnes specifikt, efter at der i længere tid har været rygter om et muligt Telia-opkøb af TDC.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Et Telia-opkøb af TDC bliver næppe relevant i den nærmeste fremtid, selvom der i de senere uger - igen - har været rygter fremme om, at TDC kan blive solgt til den svenske TeliaSonera-koncern.Det fremgår af TeliaSoneras netop offentliggjorte årsregnskab (PDF) Her skriver administrerende direktør Johan Dennelind nemlig:"Når det kommer til Danmark, ser i øjeblikket ikke 'risk og valuation' som attraktivt i forhold til et større opkøb i Danmark, og vi vil fortsætte med at se på vores strategiske muligheder."Beskeden kommer, selvom TeliaSonera i regnskabet også skriver, at handler og fusioner er en del af koncernens strategi Norden og Baltikum.TDC-aktien er, efter Telia-udmeldingen kom fredag morgen, faldet drastisk i værdi og ligger lige nu 5,59 procent lavere end torsdag.I regnskabet for den danske Telia-forretning ligger 2016-omsætningen på lige knap 5,9 milliarder svenske kroner - 4,6 milliarder danske kroner - stort set det samme som i 2015.Til gengæld er Telias overskud før skat, afskrivninger og renter (EBITDA) faldet med 6,8 procent til 543 millioner danske kroner.En del af forklaringen på det er, at Telia i løbet af året har mistet 38.000 mobilabonnenter, så kundebasen er gået tilbage med 2,3 procent til lidt mere end 1,6 millioner mobilkunder.Fastnetforretningen er samtidig gået tilbage med 11,4 procent, mens der er blevet 5,2 procent færre bredbåndskunder.