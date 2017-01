Alvorlig afsløring: Halvdelen af alle ransomware-ofre ender med at betale løsepenge

Det er ikke uden grund, at de it-kriminelle optrapper med ransomware-angreb. Halvdelen af ofrene ender nemlig med at betale løsepenge.

Ja, det vil i sidste ende godt kunne være nødvendigt at betale løsesum: 14,23 procent.

Vi har faktisk allerede betalt løsesum efter at være blevet ramt af ransomware: 1,95 procent.

Vi har ikke overvejet, om vi kunne finde på det: 8,58 procent.

Nej, det vil aldrig kunne komme på tale at betale løsesum hos os: 63,74 procent.

Ved ikke: 8,77 procent.

Andet: 2,73 procent.

De færreste vil nok offentligt vedgå, at de har betalt løsepenge efter at være blevet ramt af ransomware, der har krypteret filer og data - hvorefter de it-kriminelle har krævet penge for at levere krypteringsnøglen.Løsepengene ser dog ud til at blive udbetalt ganske ofte.En ny undersøgelse fra Ponemon Institute blandt 618 personer fra små og mellemstore organisationer i USA konkluderer i hvert fald, at det er ganske almindeligt at betale løsepenge.51 procent af organisationerne har været ramt af ransomware - og næsten halvdelen af disse har betalt løsepenge."Mange virksomheder betalte løsesumen. 48 procent af respondenterne sagde, at deres virksomhed betalte løsepenge," lyder det i Ponemon-undersøgelsen, som backup-virksomheden Carbonite har sponseret."Den gennemsnitlige betaling var på 2.500 dollars," fremgår det også af Ponemon-undersøgelsen.De fleste af dem, der betalte løsepenge, gjorde det via Bitcoin (33 procent) eller kontanter (25 procent).55 procent af dem, der betalte løsepenge, fik efterfølgende udleveret krypteringsnøglen - og det betyder så også, at rigtig mange bare fik en lang næse at trutte i.Det er dog en dårlig idé at betale løsepenge, hvis man rammes af ransomware. Det har Rasmus Theede fra Rådet for Digital Sikkerhed tidligere forklaret til Computerworld."Helt overordnet er anbefalingen: Lad være med at betale de her penge. Det er en super dårligt idé at støtte det her - hvis man bliver ved med at give penge til det, bliver kriminaliteten ved med at være der," sagde Rasmus Theede.Sidste sommer gennemførte Computerworld en online-undersøgelse blandt vores læsere, hvor vi stillede spørgsmålet:I Computerworlds undersøgelse afviste de fleste respondenter, at det kunne komme på tale at betale løsepenge.Med 513 stemmer så resultatet således ud: