Teleselskabet 3 skovler kunder ind: Kaprede 47.000 nye mobilkunder i 2016

47.000 nye danske mobilkunder meldte sig hos teleselskabet 3 i 2016 - noget af en kontrast til udviklingen hos konkurrenten Telia.

2016 bød på masser af nye mobilkunder hos teleselskabet 3 i Danmark.3 meddeler i en ny opgørelse, at kundebasen steg med 7.000 nye kunder i fjerde kvartal 2016, mens året samlet set gav 47.000 nye kunder i 3's kundebase.Det er en stigning på fire procent i forhold til 2015, og det nye antal kunder svarer til, at 3 hver eneste dag i 2016 - inklusiv weekender og helligdage - hentede omkring 129 nye mobilkunder.3 har nu omkring 1,2 millioner kunder i Danmark, oplyser selskabet.Den positive 2016-udvikling hos 3 er noget af en kontrast til udviklingen hos konkurrenten Telia, der i sidste uge måtte meddele, at selskabet i Danmark i løbet af 2016 mistede 38.000 mobilabonnenter.Telias kundevase er dermed gået tilbage med 2,3 procent til lidt mere end 1,6 millioner mobilkunder.Læs mere om situationen hos Telia her Nu venter vi i spænding på årsregnskaberne fra Telenor og TDC - begge offentliggøres i denne uge, hvilket du kan læse her:3 skriver i en pressemeddelelse, at kundetilgangen i 2016 skete, selvom der var hård konkurrence på det danske mobilmarked."Jeg er godt tilfreds med resultatet for 2016, når man tager omstændighederne i betragtning.""Det var et barsk år præget af hård konkurrence og priskrig på ny. Dertil kom, at vi med FONAs nedlukning måtte sige farvel til vores 40 shop-in-shops i FONAs butikker. Det er klart, at det har påvirket vores forretning i en periode derefter," udtaler 3-direktør Morten Christiansen."Vi kan dog nu ved årets udgang se, at vi er lykkedes med at øge trafikken til vores egne 30 butikker og dermed mere eller mindre lukket hullet efter FONA. Endvidere viser 2016, at 3LikeHome fortsat er en rigtig god driver for vores vækst," siger han videre.3 udsender først sit årsregnskab for 2016 i marts måned, men kan altså allerede nu gøre status over situationen med kundetilgangen.