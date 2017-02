Skynd dig at opdatere hvis du ejer en af disse 19 routere: Opdateringen lukker alvorlig adgangskode-sårbarhed

Netgear klar med vigtig firmware-opdatering til 19 forskellige routere efter alvorlig sårbarhed. Disse routere skal opdateres omgående.

Sikkerhedsvirksomhedem Trustwave slog tidligere på ugen alarm på grund af en alvorlig sårbarhed i bruger-autentificeringen i en lang række Netgear-routere.Specifikt er det autentificeringen i forbindelse med administrations-fjernadgang, den er gal med, da it-kriminelle i forbindelse med anmodning om et password-reset kan udnytte sårbarhederne til at få adgang."Vi har fundet over titusinde sårbare enheder, der er tilgængelige på afstand. Det reelle antal påvirkede enheder er formentlig på flere hundrede tusinder, hvis ikke på over en million," lød det fra Trustwave.Netgear har udsendt en meddelelse om sikkerhedsproblemet og firmware-opdateringer til en lang række routere."Netgear er opmærksom på sikkerhedsproblemet, der kan blotte web GUI login-adgangskoder, når funktionen til gendannelse af adgangskode er slået fra," skriver Netgear."Denne sårbarhed optræder, når en hacker kan få adgang til det interne netværk, eller når fjern-administration er slået til på routeren."Netgear meddeler samtidig, at der er firmware-opdateringer klar til hele 19 forskellige routere:R8500, R8300, R7000, R6400, R7300DST, R7100LG, R6300v2, WNDR3400v3, WNR3500Lv2, R6250, R6700, R6900, R8000, R7900, WNDR4500v2, R6200v2, WNDR3400v2, D6220 og D6400.Du finder firmwaren til din router her Den nordiske del af Netgear oplyser til Computerworld, at der her i Norden så vidt vides kun er en enkelt routermodel, der ikke har fået firmware-opgraderingen endnu - men at den er på vej."Hvis du ejer en WNDR3700, skal du venligst sørge for, at "Remote Management" er slået fra i router-indstillingerne," lyder det fra Netgear, der oplyser, at det vil det som udgangspunkt være. Samtidig skal man følge denne vejledning for at aktivere password recovery.Netgear skriver samtidig til Computerworld, at selskabet vurderer, at der er en ekstremt lille sandsynlighed for, at denne sårbarhed vil blive udnyttet til ondsindede aktiviteter.Det er kun få uger siden, at Netgear sidst var ramt af sårbare routere.Sidst i december blev det afsløret, at hele 12 populære Netgear-routere indeholdt en alvorlig sårbarhed, der gør det muligt at afvikle kode på routerne - og dermed at angribe brugernes maskiner og netværk.Netgear kunne efter nogle dage udsende de nødvendige firmware-opdateringer, der kunne lukke de alvorlige sårbarheder. Find de opdateringer her