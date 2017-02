Stor fyringsrunde i TDC: Telegiganten fyrer og nedlægger masser af stillinger

4G-sendemast hos TDC. Foto: Uffe Weng.

TDC har netop gennemført en større fyringsrunde forud for offentliggørelsen af årsregnskabet.

TDC, der fredag offentliggør årsregnskab for 2016, har netop gennemført en større fyringsrunde.Det bekræfter TDC over for Computerworld. I alt 125 stillinger i TDC bliver nedlagt.TDC har som det eneste af de fire store danske teleselskaber - Telenor, Telia, 3 og TDC - endnu ikke offentliggjort årsregnskab for 2016, men det sker fredag morgen.Alt tyder dog på, at TDC - også i 2016 - havde et svært år på et hårdt presset dansk telemarked, og at 2017 bestemt ikke tegner til at blive lettere.TDC har sendt følgende kommentar til Computerworld:"Vi har desværre måtte sige farvel til 72 gode og dygtige medarbejdere ved en overtallighedsrunde, som vi meldte ud i går onsdag den 1. februar. Derudover er der 53 frivillige fratrædelser," udtaler Peter Schleidt, koncerndirektør i TDC Operations."Samlet set svarer denne overtallighedsrunde til omkring 1 pct. af den samlede arbejdsstyrke i TDC Group."Peter Schleidt forklarer videre:"Konkurrencen på markedet er meget hård, og markedet er under konstant forandring.""Vi har behov for løbende at tilpasse os og nedbringe vores omkostningsniveau, og som vi meldte ud i starten af året i forbindelse med lanceringen af vores nye strategi frem til 2018 - 'Altid enklere og bedre', så tilpasser vi vores organisation, så den bliver mere effektiv og er bedst muligt egnet til at lykkes med de mål, som vi har sat os.""Vi gør naturligvis vores bedste for, at alle oplever en ordentlig proces. Alle opsagte medarbejdere vil blandt andet få tilbudt et skræddersyet program med samtaler og rådgivning som hjælp til at komme videre i karrieren.""Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe vores kolleger godt på vej på en ordentlig måde i tæt dialog med de faglige organisationer."I 2015-årsregnskabet fra TDC Group var der et gennemsnit på 8.681 fuldtidsansatte, en mindre stigning i forhold til året før.Heraf var de 6.825 ansat i den danske del af TDC, mens resten var en del af TDC's udenlandske aktiviteter i Norge og Sverige.Af de 8.681 ansatte i TDC Group kan vi nu fratrække de 800, der forsvandt salget af TDC Sverige.Dermed vil TDC have 7.881 fuldtidsansatte - altså før denne uges fyringsrunde.Uanset det specifikke antal ansatte i TDC i dag, er det et markant lavere antal, end telekoncernen havde får år tilbage.Læs mere om det her:TDC indledte 2017 på den værst tænkelige måde med det store Yousee-nedbrud.Flere udfordringer vil dog presse telegiganten i 2017, har teleanalytiker i Sydbank, Morten Imsgard, forklaret til Computerworld:"TDC står over for et meget udfordrende år," siger han for få dage siden til Computerworld.