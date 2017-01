Snart er din browser klar til videomøder helt uden plugin: WebRTC rykker nærmere

Klumme: Snart bliver det sømløst at afvikle videomøder i de gængse browsere. Det åbner for en sværm af muligheder. Især inden for B2C.

Browserne Opera, Google Chrome, Mozilla and Firefox understøtter WebRTC, som den ser ud nu.

I sundhedsvæsnet er der oplagte muligheder for bedre og lettere video-konsultationer direkte til patienternes hjem.

I min verden er der længe blevet snakket en del om standarden WebRTC, som er den korte version af Web Real Time Communications.Standarden er endnu ikke nået dertil, hvor den for alvor gør en forskel, og den får sandsynligvis ikke meget opmærksomhed rundt omkring i de danske it-afdelinger.Men WebRTC rykker støt nærmere, og eftersom standarden sandsynligvis vil få en væsentlig betydning for mange af Computerworlds læsere, mener jeg det er på tide at filosofere lidt over, hvad det kan bruges til.WebRTC er kort fortalt en standard, der åbner for browser-baseret videokommunikation i realtid.Målet og drømmen er, at man vil kunne gennemføre videomøder lige så let og ubesværet, som man gennemfører telefonsamtaler.Det hele foregår i en - i teorien - vilkårlig browser, og der behøves ingen plug-in-software.WebRTC er på nuværende tidspunkt en realitet, og der er masser af løsninger, som eksempelvis Google Hangout, der benytter standarden.Men den komplette realiseringen af drømmen, hvor alle de store browsere er med på vognen og enige om, hvordan det skal gøres, er ikke på plads endnu.Hvornår det sker, afhænger af en lille håndfuld af de helt store spillere som blandt andre Microsoft, Google og Apple.Browserne Opera, Google Chrome, Mozilla and Firefox understøtter WebRTC, som den ser ud nu.Apple er efter sigende tæt på at bakke op om standarden for iOS og OS X, mens Microsoft kører med deres egen standard, ORTC som er en object-orienteret form for Real Time-kommunikation til Windows 10 og Microsoft Edge.De positive iagttagere siger, at ORTC bliver en del af WebRTC og regner med, at WebRTC version 1.1 bliver med Microsoft og ORTC.Browser- og plug-in-uafhængig videokommunikation kommer - ingen tvivl om det.Det bliver lettere at indbygge i løsninger, lettere at administrere sikkerhedsmæssigt og det åbner ikke mindst en række nye muligheder inden for B2B- og især B2C-kommunikation.Den ultimative kompatibilitet giver helt nye muligheder for et hav af B2C-løsninger, hvor virksomheder og kunder kan drage fordele af 100 procent ukompliceret videokommunikation.WebRTC World-prisen for årets produkt, der udnævnes af magasinet Internet Telephony og WebRTC World, gik sidste år til den danske virksomhed Speekio, der har automatiseret hele processen omkring videointerviews.Stadig flere virksomheder gør brug af videointerview til screening af kandidater forud for et jobinterview, og Speekios løsning sparer virksomheder for dele af den tids- og omkostningstunge ansættelsesproces.Et andet område, der i stigende grad vil anvende videokommunikation, er internethandel.Den hollandske modetøjskæde SuitSupply, som netop er åbnet i København, bruger videokommunikation som et middel til at øge deres kunderelation og onlinesalg.Den videoudrustede kundeservice-afdeling er helt bevidst designet, så den ligner den fysiske butik, og kunderne, der via video kommunikerer med deres personlige shopper, føler, at de er i en skrædderbutik.SuitSupply har stor succes med fremgangsmåden, og virksomheden sælger pt. hele 36 procent af deres skræddersyede jakkesæt online.I sundhedsvæsnet er der oplagte muligheder for bedre og lettere video-konsultationer direkte til patienternes hjem.En visuel bekræftelse af alvorligheden af en skade eller tilstand kan være afgørende for den rette behandling, og her kan WebRTC virkelig komme til at gøre en forskel.Video anvendes allerede nu internt mellem hospitaler til at hjælpe eksperter med at assistere i akutte tilfælde, hvor de ikke kan nå at være fysisk tilstede. WebRTC kan bringe denne hjælp helt ud til den enkelte patient.Også i finanssektoren er der store fordele forbundet ved kunne koble video på en samtale mellem rådgiver og kunde.Specielt i udladet er det allerede normalt for "store" bankkunder at vælge en Premium bankservicepakke, der blandt andet gir mulighed for direkte videokommunikation med specielle medlemmer af deres bankteam.WebRTC vil få en mærkbar indvirkning på virksomheders integration af videomøder, og det vil ikke kun forbedre hastigheden og kvaliteten af beslutningsprocesserne, men det vil også ændre den måde, vi arbejder på i fremtiden.Alle de større leverandører af løsninger til traditionelle videomøder kan se en positiv fremtid i WebRTC, og de fleste har allerede integreret teknologien i dele af deres portefølje.Anvendelsen af WebRTC vil i de næste par år køre på et relativt lavt blus, der i vid udstrækning vil baseres på pilotprojekter og udviklingsplaner iværksat for at skabe WebRTC-baserede forretningsapplikationer.I denne periode vil virksomheder få mulighed for at identificere og afprøve de forretningsmæssige applikationer, der kører på denne nye motor.