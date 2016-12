Her er fem ting, du skal vide om Ryzen - AMD's nye kæmpesatsning som skal udfordre Intel

AMD's meget hypede og omtalte "Zen"-CPU har fået et officielt navn, Ryzen. Her er alt, hvad du skal vide om processoren, der skal gøre AMD konkurrencedygtig igen.

Fornylig lancerede AMD den nye Zen-CPU.





Ryzen er navnet, og sammen med navnet offentliggjorde AMD en lang række informationer omkring processoren, der er rettet mod desktop-computere.

Her er fem ting, du skal vide om AMD's nye processor.

Foto: Gordon Mah Ung / Pcworld

Ryzen kræver desuden 95W, hvor en tilsvarende Intel Core i7-6900K-processor drikker 140W for at fungere.



De nyeste CPU'er fra AMD har ellers haft for vane at være varmere end tilsvarende fra Intel.



Ved en ZBrushCore-test benyttede Ryzen-processoren en kende mindre strøm end Intels i7-6900K-processor ved samme workload.

AMD har endnu ikke offentliggjort varmeafgivelsen fra processoren, men at "folk vil blive overrasket."

En af disse er Pure Power, der overvåger temperatur, hastigheder og strømniveau i realtid og skalerer strømtilførslen derefter.



Straffer du CPU'en med hårde opgaver tilføjer systemet selv mere strøm, og dræner det igen, hvis du skruer ned for presset.



Sammen med Pure Power sidder Precision Boost. Precision Boost kan gå ind og ændre på processorens frekvens uden at have en negativ effekt på ydeevnen. Tilknyttet sidder Extended Frequency Range, der gør det muligt at presse processoren alt efter, hvor kold din køleopsætning holder processoren.

De tre teknologier kan sammen overclocke din processor, uden at du behøver røre en finger.

De to sidste teknologier er en form for AI-teknologier, der med tiden kan forudsige, hvilke data der skal bruges og dermed klargøre dem hurtigere.

Ryzen udkommer sammen med det tilhørende nye motherboard kaldet AM4, der vil understøtte alle de nye herligheder, som mange Intel-brugere tager for givet. PCIe Gen 3, DDR4-RAM, USB 3.1 Gen 2,NVMe-storage og så videre.

Der er stadig ingen fast lanceringsdato, men forvent at Ryzen udkommer i starten af 2017.

Der er heller ikke nogen officiel pris endnu, men hvis alle sammenligninger har ligget omkring Core i7-6700K-processoren fra Intel til omkring 8.400 kroner.



Med et mindre strømforbrug og en tilsvarende ydeevne, vil AMD placere sig stærkt i den prisklasse.

