Cyber-tyvene lugter klejner: Her er fire gode råd til øget it-sikkerhed i julen

Du har ingen grund til ekstra panik mellem jul og nytår på it-sikkerhedsfronten, selvom de it-kriminelle i helligdagene opgraderer deres indsats for at få fingrene i dine data. Her er fire gode sikkerhedsråd til at bevare julefreden.

Når du lørdag aften 24. december sidder bænket foran and, flæskesteg og kalkun, er it-sikkerhed ganske givet noget af de sidste, du har i tankerne.Men de it-kriminelle holder aldrig ferie, og højtider, sommerferier og andre perioder med mindre bemanding på de danske kontorer er traditionelt guf for langfingrede cyberkriminelle.Det fortæller Rasmus Theede, der formand for Rådet for Digital Sikkerhed."Som altid er det svært at forudsige, hvornår hackere slår til, men det sker typisk i stille perioder, hvor folk ikke er på plads. De it-kriminelle har jo både marketing- og research-afdelinger, der eksempelvis ved, hvornår vi får sendt skatteopgørelser ud og forsøger at udnytte det med blandt andet kryptoware," siger han."Vi så senest omkring Black Friday, at cyberkriminelle sendte lidt for gode tilbud ud til folk, som i flere tilfælde klikker på de falske tilbud. Noget lignende vil der måske også komme til at ske omkring julegaver og beskeder op til nytår," fortsætter Rasmus Theede.It-sikkerhedseksperten afblæser dog al snak om ekstra paniktid mellem jul og nytår, hvor mange virksomheder er tyndt bemandede."Det tager lang tid at opdage sikkerheds-incidents, og vi har som udgangspunkt ikke belæg for at sige, at julen er ekstra slem på sikkerhedsfronten," forklarer Rasmus Theede.Det synspunkt møder opbakning hos sikkerhedskollega Peter Kruse fra it-sikkerhedsselskabet CSIS Security Group.Peter Kruse fortæller, at eksempelvis udvalgte brancher som den finansielle sektor historisk har været angrebet ekstra meget i blandt andet juletiden.Den udfordring er blevet løst ved at beholde en del af sikkerhedsbemandingen på posterne, mens resten af landet danser rundt om et grantræ."Man kan selvfølgelig ikke bare lukke og slukke og håbe på det bedste mellem jul og nytår. Jeg ser dog ingen grund til panik før lukketid, slet ikke hvis man har outsourcet sin sikkerhed, som efterhånden mange virksomheder har gjort, så der bliver holdt øje med ens systemer døgnet rundt," siger Peter Kruse.For at holde it-infrastrukturen fri for hackersnavs i helligdagene opstiller Rasmus Theede fra Rådet for Digital Sikkerhed fire jordnære tiltag."Først og fremmest er det vigtigt, at en virksomhed bevarer sit sikkerhedsberedskab mellem jul og nytår og i andre stille perioder," siger Rasmus Theede.For det andet bør en virksomhed lige kontrollere, at sikkerhedsprocedurerne er på plads, inden julefreden sænker sig.Det kan ske ved at informere de tilbageværende medarbejdere om, hvem de skal kontakte på en telefonliste, hvis de får mærkelige mails med mulig ondskab mellem linjerne eller i form af links eller vedhæftede filer."Der kan også sidde mange vikarer i virksomhederne i højtiderne, og disse vikarer skal selvfølgelig introduceres til, hvad de må og ikke må, og hvem de skal have fat i, hvis der skulle opstå tvivl om it-sikkerheden," siger Rasmus Theede.Som et fjerde råd opfordrer han tilbageværende it-folk til at give it-infrastrukturen et hygiejne-eftersyn, når der er stille på kontoret, og telefonen ikke kimer konstant."Man kan bruge pusterummet til blandt andet at rense sine spam- og antivirusfiltre igennem, så der ikke ligger en stor mængde malware og venter, når resten af folkene i virksomheden vender tilbage i starten af januar," lyder rådet fra Rasmus Theede.