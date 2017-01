"Vores samfund er meget mere sårbart, end man måske går og tænker over i hverdagen"

Klumme: "Det er efterhånden rigtig svært at overskue de helt essentielle systemer, som vores samfund er så afhængige af: Netbank, kommunikationsinfrastruktur, skat, patientjournaler, trafikstyring."

Samfundet står overfor store teknologiske udfordringer i 2017, som meget passende blev eksemplificeret med det massive nedbrud i YouSee's tv-platforme nytårsaften, der resulterede i sort skærm hos 1.200.000 husstande.Den bagvedlæggende årsag til nedbruddet er i skrivende stund ikke kendt, og årsagen er egentlig også ligegyldig, men det er virkningen til gengæld ikke.Tv er en del af samfundets beredskab, og dermed kan et så massivt nedbrud som vi så nytårsaften have samfundsmæssige implikationer, der rækker langt ud over at folk missede Dronningens nytårstale.Vores samfund er i stigende grad afhængig af teknologi, og kompleksiteten af teknologien stiger eksponentielt over tid.Det er efterhånden rigtig svært at overskue de helt essentielle systemer, som vores samfund er så afhængige af: Netbank, kommunikationsinfrastruktur, skat, patientjournaler, trafikstyring og så videre.Det gør vores samfund sårbart - mere sårbart end man måske går og tænker over i hverdagen. Tænk på konsekvenserne, hvis banksystemet lægges ned i bare en enkelt uge. Hvis sundhedssystemer hackes. Eller selskaberne bag varme, vand eller el...Et højteknologisk samfund som Danmark kan skades alvorligt med ganske få målrettede angreb, eller med ganske få uheldige nedbrud.I 2016 så spektakulære eksempler på, hvordan konsumprodukter med elendig sikkerhed kan misbruges til at foretage angreb på vital infrastruktur.For eksempel i oktober, hvor IoT-enheder blev brugt i et DDoS angreb, der resulterede i at en substantiel del af internettet var ude af drift. En lille undseelig dims kan i stort antal gøre voldsom skade.Vi bliver simpelthen nødt til at tage sikkerhed mere alvorligt - Det gælder selvfølgelig virksomhederne og det offentlige, men det gælder i lige så høj grad forbrugerne.Har DU styr på om DINE dimser er opdateret til seneste firmware? Kan de overhovedet opdateres? Er din pc opgraderet? Er prisen eneste parameter, eller tager du sikkerhed med i betragtning, når du køber grej som er forbundet til internettet?