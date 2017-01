Intel lancerer nye versioner af sin populære NUC-minicomputer med vild hardware

Intel har på CES-messen lanceret fem nye modeller af selskabets populære mini-computer, NUC, med en helt særlig type harddisk.

Intel har lanceret fem nye versioner af sin populære mini-computer NUC ved årets CES-messe i Las Vegas.Intels NUC er kompakte mini-computere med tætpakket hardware, der let kan bæres i en hånd, og som for de fleste brugere kan erstatte tunge desktop-computere.I alt har Intel annonceret fem nye NUC-enheder: To "små" NUC-enheder med Core i3 og i5 og tre "høje" enheder med core i3, i5 og i7 - alle Intels nyeste syvendegeneration Core i-processorer, Kaby Lake.De "høje" NUC-enheder er en smule større og kraftigere end de små enheder.Nogle af de nye NUC-enheder får blandt andet Thunderbolt 3-porte, Iris Pro-GPU, HDMI 2.0 til 4K, DDR4-support og er klar til Intels Optane-storage.i3-modellerne bliver sat til salg i løbet af januar, og de mere kraftfulde i5 og i7-modeller sættes til salg i løbet af det første kvartal 2017 og er som andre NUC-enheder "Barebone"-enheder, hvor du selv skal tilkøbe RAM, lagerplads og styresystem.Brugsscenarierne for de små enheder er home entertainment-enheder til fjernsynet, videoredigering, let gaming eller som lille kontor-computer.For eksempel valgte den daværende it-chef ikommune i Grønland at erstatte sine gamle stationære computere med små NUC-enheder - mest af alt fordi de er lette at fragte til de små bygder i den store kommune.De nye NUC-enheder blev annonceret sammen med nye desktop-versioner af Intels Kaby Lake-processorer, der er 5-15 procent hurtigere end den forrige generation, Skylake.Mere unikt er det dog, at de "høje" NUC-enheder understøtter Intels Optane-teknologi. Optane er en ny type SSD, der kan erstatte både traditionelle SSD'er og DRAM i computeren. En teknologi med et gigantisk potentiale.