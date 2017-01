Politiet løslader 51-årig, der er sigtet for at stå bag YouSee-nedbrud: Har modtaget 'yderligere oplysninger'

Københavns Politi løslader den 51-årige mand, der er blevet sigtet for sabotage i forbindelse med det kæmpestore nedbrud, der har ramt YouSee.

Københavns Politi har løsladt den 51-årige mand, der torsdag formiddag blev anholdt og sigtet for sabotage i forbindelse med det store nedbrud, der nytårsaftensdag ramte 1,2 millioner danske husstande.Københavns Politi meddeler, at politiet fredag formiddag har modtaget 'yderligere oplysninger' i sagen.Disse oplysninger betyder, at politiet har besluttet at løslade den 51-årige, der dog fortsat er sigtet.Politiet havde ellers angiveligt oprindeligt arbejdet efter, at den 51-årige efter grundlovsforhør skulle varetægtsfængslet."Der [er] på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at kræve ham [den 51-årige, red] varetægtsfænglset. Sigtelsen mod manden opretholdes dog, og efterforskningen fortsætter," skriver politiet.Politiet anholdte den 51-årige torsdag morgen umiddelbart efter, at YouSee og TDC havde overdraget oplysninger om det massive nedbrud til politiet.Det skete, fordi YouSee angiveligt kunne dokumentere, at nedbruddet var forårsaget af det, som TDC kalder for 'bevidst skadelig handling'.Politiet beslaglagde i forbindelse med anholdelsen desuden udstyr, der tilhører manden.