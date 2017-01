Efter stort sundhedstjek: Halvdelen af Ateas ansatte er for tykke - virksomheden sætter ind med en række tilbud

Interview: Frivilligt sundhedstjek blandt Ateas ansatte viser, at knap halvdelen af medarbejderne er for tykke. Nu sætter virksomheden ind. "Alle får tilbud om at deltage i gå-hjem-møder, workshops og 12-ugers forløb med en diætist," fortæller HR-direktør Anette Otto.

Januar er årets helt store slanke-måned, og det er også tilfældet hos den store it-distributør Atea, hvor medarbejderne bliver tilbudt at gennemgå et såkaldt energi-tjek.Tjekket består af personlige samtaler og fysiske målinger af blandt andet vægt, blodtryk og blodsukker.Undersøgelsen viser blandt andet, at knap halvdelen af alle Ateas mandlige ansatte er moderat eller svært overvægtige, mens det gælder for knap 40 procent af kvinderne.Halvdelen af de ansatte har desuden forhøjet kolesterol, mens knap 20 procent havde forhøjet blodtryk.Det er tal, der ifølge Atea flugter nogenlunde med landsgennemsnittet.Hensigten med testen er ifølge Atea, at der via tiltag, der styrker sundheden, skal skabes en arbejdsplads, hvor de ansatte har mere energi og større arbejdsglæde."Vi håber, at vi på den her måde kan få nogle medarbejdere, der trives bedre, får mere energi og vigtigst af alt, at Atea er et godt sted at være. Vi har ikke lavet det som en cool business case, men det optimale vil selvfølgelig være, at vi også på den lange bane kan se, at der er færre der får livsstilssygdomme eller der bliver langtidsygemeldt, men det vil kræve en længerevarende indsats," siger Annette Otto, HR-direktør hos Atea, til Computerworld.Annette Otto oplyser desuden, at energitjekket er frivilligt. Iindtil videre har 600 ud af virksomhedens knap 1.500 ansatte valgt at deltage i tjekket.Resultaterne fra tjekket bliver dog også brugt til at igangsætte nogle mere generelle tiltag for alle ansatte i Atea."Alle får tilbud om at deltage i gå-hjem-møder, workshops og 12-ugers forløb med en diætist. I kantinen har vi desuden mærket maden med røde, gule og grønne mærkater, der angiver, hvor sunde, de forskellige retter er. Vi lægger også sunde opskrifter ud på vores intranet og tilbyder, at de ansatte gratis kan hente nyskrællede gulerødder i kantinen. Så sent som i går skrællede vi to kg gulerødder bare her i Ballerup," siger Annette Otto."Det er ikke noget, som vi hører særligt ofte. Men for at undgå den debat forsøger vi at undgå at tale om 'sundhed'. I stedet vælger vi at fokusere på, at det er tilbud, hvor du får hjælp til at øge din energi. Jeg tror, at folk definerer sundhed forskelligt, men jeg tror også, at alle folk gerne vil have hjælp til at få mere energi både i fritiden og på arbejdet. Vi tilbyder inspiration både inden for kosten, træning og. Så kan den enkelte selv tilpasse det til sin hverdag""Det er i hvert fald ikke en reaktion, som vi er stødt på. Tværtimod, så har medarbejderne taget rigtigt godt i mod de forskellige tiltag, og det er helt legalt, hvis du siger, at du ikke har lyst til at deltage. Vi er alle forskellige. Men du har helt ret i, at det er noget, som vi vælger at italesætte. Vi har stor fokus på, at det er noget, som skal appellere til alle.""Nej, der er masser af ting, som jeg selv kan gøre bedre. Jeg er ikke sundere end alle andre. Jeg får ikke dyrket motion fem gange om ugen, jeg spiser for meget slik, og jeg vejer ikke præcis det, som jeg skal. Men indtil videre har projektet lært mig, at jeg skal have mere struktur på min motion, og jeg er blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at få den rette mængde søvn om natten."