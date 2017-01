Advarer om phishing-angreb: Pas på hvis du modtager denne PDF

En phishing-mail med en vedhæftet PDF er i øjeblikket på spil. Phishing-angrebet forsøger at narre modtagerne til at udlevere login-oplysninger.

Sådan ser PDF'ens besked ud, advarer SANS.

Flere sikkerhedsorganisationer advarer i disse dage om et nyt phishing-angreb.Det er en mail med en vedhæftet PDF, der skaber problemer, idet de it-kriminelle med PDF'en forsøger at lokke modtagerne til at udlevere ellers fortrolige login-oplysninger.SANS Institute advarer om phishing-angrebet og forklarer, at modtageren af phishing-mailen får besked om, at det er en krypteret PDF, der kræver, at man indtaster brugernavn og adgangskode for at kunne læse indholdet.Emnefeltet i emailen indeholder beskeden 'Assessment document,' og afsenderen er oplyst som 'VetMeds'."Selve PDF'en var oprettet med Microsoft Word og inkluderede et link, der indikerede, at det var et låst dokument, og at du skulle klikke på et link for at låse det op," forklarer SANS Linket sender dog modtageren videre til chai[.]myjino[.]ru og til en login-boks."Et råd er, at man skal være på vagt over for emails fra domæner, der ikke matcher indholdet, og vær opmærksom på, at krypterede PDF-dokumenter ikke er låst på denne måde (og aldrig vil bede om dit email-password uanset hvad) og hold øje med uoverensstemmelser, der afslører, at det er scams."Også danske DK-Cert advarer om phishing-PDF'en "Hvis man åbner den vedhæftede fil, åbnes dokumentet, hvorefter der vises en dialogboks foran det med plads til at indtaste e-mailadresse og password. Hvis offeret indtaster oplysningerne, sendes de til bagmændene," forklarer DK-Cert.Samtidig understreger DK-Cert også, med henvisning til beskeden fra SANS, at Adobe Reader vil advare om, at dokumentet forsøger at forbinde til en server i Rusland, hvis man anvender det program til at åbne filen."Men bruger man browseren Edge, der under Windows 10 er standardprogrammet til visning af PDF-filer, bliver advarslen ikke vist."