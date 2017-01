Stor Android-opdatering på trapperne: Android 7.0 Nougat på vej til disse smartphones

De færreste smartphones har modtaget den nyeste Android-version kaldet Nougat. Nu er storopdateringen på vej til en stribe Android-telefoner.

Annonce:



Annonce:

Kun cirka 0,7 procent af alle Android-telefoner er i dag udstyret med den nyeste version af styresystemet, version 7.0, som også kaldes Android Nougat.Det er det klassiske fragmenteringsproblem for Google Android, at kun et fåtal af Android-telefoner har modtaget opdateringen et halvt år efter, at den blev udsendt.Men nu ser det ud til at vende. Flere af de største smartphone-producenter er nu endelig klar eller næsten klar med en opdatering til deres flagskibstelefoner.Herunder kan du se, hvilke telefoner, der snart bliver opgraderet til Android 7.0.I disse dage er Samsung begyndt at udsende de første Android 7.0-opdateringer til Samsung-brugere.Ifølge Phonearena begynder Samsung med det kinesiske og britiske marked, men går alt som forventet, burde der ikke gå mange uger, før vi ser opdateringen ramme Danmark.Også Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, Tab A, Tab S2, A3 og A8 lover Samsung vil få Android 7.0, men du skal nok væbne dig med tålmodighed.OnePLus 3 og den lidt mere kraftfulde 3T har allerede modtaget opdateringen, men softwaren udsendes i etaper.I øjeblikket ser vi tyske og canadiske OnePlus-ejere modtage opdateringen. Der kan stadig gå et par uger, før din danske enhed bliver opdateret.Du kan via et VPN-trick få opdateret din OnePlus 3/3T allerede nu, hvor du vælger Tyskland som nærmeste server.HTC er nu på vej med Android 7.0-opdateringen til sine to sidste flagskibstelefoner, HTC 10 og HTC One M9.Det skete efter en Twitter-opdatering fra HTC's europæiske produktchef, Graham Wheeler, der fortæller, at ulåste HTC 10 og HTC One M9-enheder vil få opdateringen inden for de næste to ugers tid.HTC arbejder også på at få opdateringen sendt ud til låste enheder hos teleoperatørerne inden for samme tidsramme. Det loves dog ikke.Også danske HTC A9-telefoner forventes snart at få Android 7.0.Sony Xperia Z5 og Z5 Premium-ejere kan nu se frem til at få Android 7.0. Sony havde oprindeligt lovet en opdatering inden 31 december 2016, men sådan gik det ikke.Opdateringen er blevet udsendt og hvis du ikke allerede har modtaget den, bør der ikke gå lang tid, før du bliver tilbudt at installere en omgang nougat på din japanske telefon.Sony lover også, at Sony Xperia Z4 Tablet, Z5 Compact og den snart tre år gamle Z3+ også får Nougat, men at der stadig går lidt tid endnu.