Dansk iværksætter: It-ansatte søger tryghed, men i fremtiden får vi brug for kreativitet og gåpåmod

En Computerworld-undersøgelse viser, at de danske it-professionelle vil have trygt miljø med fast løn, gode pensionforhold. Det kan betyde, at de er i dårligt match for startup-virksomheder.

Annonce:



Annonce:

"En meget stor del af den fremtidige udvikling i danske virksomheder kommer til at foregå digitalt. Derfor er det bekymrende, hvis der sidder nogle mennesker rundt omkring i udviklingsafdelingerne, der ikke mener, at et kreativt og innovativt miljø skal prioriteres højt."

Undersøgelse af Danmarks it-kandidater I samarbejde med it-jobbank har Computerworld undersøgt, hvad it-folk lægger vægt på i et job.



Flere end 2.000 it-folk deltog blandt Computerworlds og it-jobbanks brugere i juli og august måned 2016.



Hent den gratis her: Undersøgelse af Danmarks it-kandidater

Annonce:

Skal du have et job hos en ung, fremadstormende startup-virksomhed, kan du ikke forvente lukrative pensionsordninger, og du må tilmed forberede dig på et job, hvor du tjener forholdsvis lidt og arbejder forholdsvis meget.Sådan lyder det fra den danske iværksætter Jonathan Løw, der er næstformand i Dansk Iværksætter Forening.Dermed står de ting, der tilbydes i startup-branchen, i kontrast til mange af de ting, som efterspørges hos de it-professionelle, der medvirker i Computerworld og it-jobbanks store it-survey.Her fremgår det, at de medvirkende netop prioriterer forhold som fast løn, gode pensionsordninger og en arbejdsplads med økonomisk stabilitet højt.Derimod bliver gode bonusordninger, arbejdspladser med performance-kultur og et kreativt og innovativt arbejdsmiljø prioriteret betydeligt lavere.Ligesom i resten af it-branchen er kreative og dygtige it-professionelle i høj kurs hos de danske iværksættere. Derfor er der flere af resultaterne i undersøgelsen, som bekymrer Jonathan Løw."Vi ved, at en meget stor del af den fremtidige udvikling i danske virksomheder kommer til at foregå digitalt.""Derfor er det naturligvis problematisk og bekymrende, hvis der sidder nogle mennesker rundt omkring i udviklingsafdelingerne, der ikke mener, at et kreativt og innovativt miljø er noget, der skal prioriteres særligt højt," siger han.Samtidig vurderer Jonathan Løw, at fremtidens it-virksomheder formodentligt bliver både mindre og mere agile, hvilket betyder, at der bliver stillet højere krav til de ansattes evne til at tænke kreativt og innovativt.I Computerworld og it-jobbanks undersøgelse er der en relativ lav repræsentation af unge medarbejdere, mens 68,2 procent af de adspurgte er mellem 40 og 59 år.Det får derfor Jonathan Løw til at antage, at de værdier, der kommer til udtryk i undersøgelsen, nok især er udtryk for et generationsforskel mellem de unge generationer og de ældre generationer.Han vurderer, at de unge mennesker, der finder ud på arbejdsmarkedet i disse år i højere grad bliver mødt med forventninger om, at de skal tænke innovativt.Som eksempel nævner Jonathan Løw, at han for nylig har udgivet en bog, hvor han interviewer danske Jimmy Maymann, der står i spidsen for de forbrugerrettede tjeneste hos amerikanske AOL."Her nævner Jimmy Maymann, at alene det at ansætte folk, der er yngre end gennemsnittet på arbejdspladsen, kan være med til flytte mindsettet virksomheden," lyder det fra Jonathan Løv, der dog samtidig understreger, at han mener, at der på en arbejdsplads brug for ansatte i alle aldersgrupper.