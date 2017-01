Stor undersøgelse: Disse ting giver danske it-folk størst arbejdsglæde

Danske it-folk går ikke meget op i bonus og fryns. Men andre ting er meget vigtige for vores arbejdsglæde og trivsel, viser stor Computerworld-undersøgelse om Danmarks it-kandidater. Hent undersøgelsen helt gratis her.

De fleste kender historierne om de ekstravagante frynsegoder hos verdens it-giganter.Men det er tilsynelandende kun noget, der i begrænset omfang appellerer til de ansatte i den danske it-branche.For de lægger i stedet vægt på en fast månedsløn og gode pensionsordninger.Det viser en ny undersøgelse, som Computerworld har gennemført i samarbejde med sin søstervirksomhed it-jobbank. Undersøgelsen er foretaget blandt it-jobbank og Computerworlds brugere, hvor i alt 2.098 personer har svaret på spørgsmålene.Ifølge undersøgelsen mener 69,2 procent, at fast løn er vigtigt eller meget vigtigt for deres arbejdsglæde og 51,6 procent mener ligeledes, at en attraktiv pensionsordning er vigtigt eller meget vigtigt.Til sammenligning er det blot 27,5 procent, der mener, at attraktive bonusordninger er vigtige eller meget vigtige for deres arbejdsglæde, mens 22,5 procent ser muligheden for firmabil som et vigtigt eller meget vigtigt personalegode.Der er en anelse flere, der ser frynsegoder som vigtige for deres arbejdsliv.Til gengæld er det blot 9,7 procent der fremhæver fryns som "meget vigtigt".Peter Busch-Jensen, der er arbejdspsykolog og lektor i arbejdsmiljø på Roskilde Universitet, vurderer, at mange frynsegoder i dag indebærer, at arbejdspladserne i stigende grad bliver et socialt samlingspunkt."Mange af de funktioner, familien og civilsamfundet tidligere havde, er i dag rykket ind på arbejdspladsen. Det gælder eksempelvis forventninger om anerkendelse, personlig udvikling, intimitet og socialt netværk. Tidligere hørte den slags til fritiden. Sådan er det ikke længere," siger Peter Busch-Jensen.Det kommer eksempelvis til udtryk hos virksomheder, der tilbyder Playstations og bordfodbold i kantinen samt adgang til fitnessrum, massører, fredagsbar og fælles skiferier."Det er muligvis noget, mange nyansatte medarbejdere sætter pris på, men jeg tror, at mange med tiden indser at der er andre ting, der har mindst lige så stor betydning for arbejdsglæden, ikke mindst en vis forudsigelighed i hverdagen, tryghed i ansættelsen og mulighed for arbejdsro," siger han.Undersøgelsen viser ligeledes, at det kun i mindre grad har betydning for folk, om de arbejder i en kendt it-virksomhed.Ligesom at et innovativt arbejdsmiljø og en såkaldt "high performance kultur" også vægtes relativt lavt blandt respondenterne. Kun 9,6 procent mener, at en performance-kultur er meget vigtigt for deres arbejdsglæde.Det er ikke resultater, der overrasker Peter Busch-Jensen."Det er jo ganske forståeligt. Vi har jo brug for faste holdepunkter og forudsigelighed i vores arbejde og tilværelse. Hvis det kommer bag på nogen, skyldes det formentlig årtiers forenklede fokus på forandringsparathed, risikovillighed og mobilitet som ubetingede goder, som vi ikke kan få for meget af. Det er naturligvis noget sludder", siger han.Derfor vurderer Peter Busch-Jensen også, at mange medarbejdere i dag er forsigtige med at give udtryk for behov og holdninger på arbejdspladsen, der kan give indtryk af, at de ikke er forandringsparate."Det giver til gengæld god mening, at billedet nuanceres i en anonymiseret undersøgelse som denne," siger han.Derfor vurderer Peter Busch-Jensen også, at mange medarbejdere vil være forsigtige med at give udtryk for holdninger på arbejdspladsen, der kan give indtryk af, at de ikke er forandringsparate."Det giver til gengæld god mening, at de giver udtryk for holdningerne for det i en anonymiseret undersøgelse som denne," siger han.I dag er projektansættelser og brug af freelancer meget populære ansættelsesformer.Men Peter Busch-Jensen vurderer også, at den sikkerhed og tryghed, der ligger i at have en fast-ansættelse og en god pensionsordning, kan få medarbejdere til at levere bedre resultater."Stabilitet og tryghed i dit arbejdsliv er ikke nødvendigvis bare en sovepude. Jeg tror, at mange virksomhedsledere med fordel kan være opmærksomme på, at det også kan være en motiverende faktor for mange, at de har stabilitet og tryghed på arbejdspladsen. Det giver mennesker ro til at fordybe sig i deres arbejde, og ikke mindst giver det større tillid til, at det kan betale sig at engagere sig - også på den længere bane"," siger han.