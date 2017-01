Ministerie-ansat dømt i bestikkelsessagen for køb af fjernsyn med klækkelig rabat

En tidligere konsulent ansat hos Udenrigsministeriets it-afdeling er idømt betinget fængsel for modtagelsen af bestikkelse fra it-leverandøren Atea.

En tidligere it-ansat hos Udenrigsministeriet er fredag blevet dømt for at have modtaget bestikkelse i form af rabatter på it-udstyr fra it-leverandøren Atea.Det blev afgjort ved retten i Glostrup fredag eftermiddag. Den tiltalte blev idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Den tiltalte har anket dommen.Den tidligere ansatte købte tilbage i juni 2011 et Samsung-fjernsyn med en normalpris på 21.995 kroner, men skulle kun selv betale 8.750 kroner.Ligeledes købte den dømte en Samsung-telefon i december 2012 for 1.500 kroner, selvom normalprisen lød på 4.500 kroner.Så store rabatter vurderede retten at være bestikkelse efter straffelovens § 144, der omhandler modtagelsen af gaver, tjenester eller andre typer for fordele, hvis man arbejder i det offentlige.Dagens dom er den sjette sag i bestikkelsessagen, hvoraf fire nu er blevet fundet skyldige i at have brudt straffelovens § 114.To andre dømte fra henholdsvis Københavns kommune og DSB er også blevet idømt betingede domme med mulighed for samfundstjeneste.To andre er idømt fængselsstraffe, på henholdsvis 60 dages fængsel og fire måneders fængsel. Sidstnævnte, en tidligere ansat hos DSB, havde blandt andet modtaget iPads og smartphones fra Atea.Derudover er to blevet frifundet for sigtelser for modtagelse af bestikkelse.De næste sager i bestikkelsessagen finder sted d. 2 februar med to sager med ansatte fra Rigspolitiet og Udenrigsministeriet.