Se listen med de mest downloadede apps i 2016: Skovler både brugere og penge ind

Her kan du se listen med de mest downloadede apps i 2016 - og listen med de apps, der skabter mest omsætning for udgiverne.

App-festen fortsætter med uformindsket styrke.Det konkluderer rådgivings- og statistikvirksomheden App Annie i en ny rapport om udviklingen på det globale app-marked i 2016."Det seneste år har demonstreret en fortsat modenhed og vækst på mobil-app-markedet.""Mens downloads på verdensplan steg med 15 procent fra 2015 til 2016, steg tidsforbruget i apps med 25 procent, hvilket fik app store-omsætningen, der bliver udbetalt til udgivere i Google Play og iOS App Store, til at stige med 40 procent," lyder det i rapporten (PDF) fra App Annie.Her kan man også læse, at app-udgiverne i 2016 samlet set fik udbetalt 35 milliarder dollars - omkring 245 milliarder kroner - fra Apples App Store og Google Play."Dette repræsenterede en årsvækst på 40 procent og oversteg niveauet fra 2015.""Omsæntingen fra iOS App Store alene steg med næsten 50 procent og forstærkede dermed føringen for den platform som den mest omsætnings-genererende," oplyser App Annie.Det er spil-apps, der står for langt den største del af omsætningen på app-markedet.Ifølge rapporten stod spil for 75 procent af omsætningen i App Store og 90 procent af omsætningen i Google Play.App Annie kan også fortælle, at en forbruger i dag i gennemsnit anvender over 30 forskellige apps om måneden.Her er listen med de mest downloadede apps fra App Store og Google Play samlet set i 2016. Udgiverens navn står i parantes:Og her er listen med de apps, der genererede den største omsætning i 2016 fra App Store og Google Play samlet set: