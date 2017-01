Betalingsfirma får bøde på fire milliarder kroner: Har ladet betalingskanaler stå pivåbne for hackere

Pengeoverførselsselskabet Western Union er fanget i at have ladet sine betalingskanaler stå pivåbne over for hackere og andre svindler i knap 10 år. Den manglende kontrol fører nu til en stor økonomisk kompensation og interne opstramninger hos Western Union.

Fire milliarder kroner lyder det rap over fingrene, som pengeoverførselsfirmaet Western Union skal betale for at lade stå til, mens kriminelle har hvidvasket penge i selskabets overførselskanaler.Western Union har over den amerikanske Handelskommission, landets Justitsministerium og en række delstater indrømmet, at selskabet bevidst har undladt at undersøge hvidvaskning og samtidig medvirket til overførselssvindel.Det har ført til et økonomisk forlig på fire milliarder kroner og en opstramning af en masse interne procedurer hos Western Union.Det skriver Handelskommissionen på sin hjemmeside Pengeoverførselsselskabet Western Union er i sikkerhedsbranchen kendt som et af hackernes favoritselskaber.Det skyldes, at pengeoverførsler kan foretages, uden der lægges afslørende, digitale fingeraftryk, som kan spores til bagmændene bag et økonomisk motiveret hackerangreb.Det kan du læse mere om her: Sådan foregår et netbank-indbrud med NemID "Western Union skylder en ansvarlighed over for amerikanske forbrugere ved at beskytte dem mod svindel, men i stedet har selskabet kigget den anden vej, mens dets system har givet adgang til svindlere," forklarer Handelskommissionens bestyrelsesformand Edith Ramirez.I forliget på fire milliarder kroner mellem de amerikanske myndigheder og Western Union indgår også en aftale om, at pengeoverførselsfirmaet strammer op på sit interne tilsyn med overførsler."Aftalen vil sikre, at Western Union ændrer den måde, som selskabet i dag håndterer sin forretning på og tilbagebetaler mere end en halv milliard dollar til forbrugerne, som har lidt skade af selskabets ulovlige adfærd," lyder det fra bestyrelsesformand Edith Ramirez på Handelskommissionens website.Andre myndigheder hævder, at de 586 millioner dollar svarende til 4,1 milliarder kroner er prisen for, at Western Union har sat sin egen profit højere end sine kunder.Da Western Union har en årlig indtægt på 5,8 milliarder kroner er forliget dermed et alvorligt indhug i selskabets forretning. Også selvom de amerikanske myndigheder mener, at hvidvaskningen er foregået over en periode på otte år.Western Union har som nævnt lovet at stramme på en konkrete områder.Det betyder blandt andet, at selskabet skal blokere pengeoverførsler til en person, som myndighederne har svindelrapporter på.Western Union skal ligeledes fremhæve telefonnumre og andre kommunikationskanaler til anti-svindel-hjælp, ligesom selskabet ikke længere vil stå for telemarketing-transaktioner.Samtidig bliver selskabet forpligtet til at rapportere om suspekt og ulovlige aktiviteter.Udover anonyme pengeoverførsler via eksempelvis Western Union benytter hacker-bagmændene i høj grad blockchain-økonomier som bitcoin, når pengesporene skal udviskes.Det kan du læse mere om her: Hackere afpresser Danmark som aldrig før - blandt andet med ny giftig ransomware