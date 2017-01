Koden er knækket: Sådan får du forbrugerne til bruge penge på din app

Hvis man vil have en solid og lukrativ omsætning med sin app, har særligt én forretningsmodel vist sig bæredygtig.

App-feberen har raset i Danmark og verden i en årrække efterhånden.Det gælder ikke bare hos forbrugerne, der hurtigt fangede konceptet med 'there's an app for that'.Siden 2008, hvor Apple åbnede ballet med lanceringen af App Store, har udviklere verden over prøvet lykken i det forjættede app-land.Millioner og atter millioner af apps er blevet sendt ud på markedet via især Google Play og Apple App Store, de to største app-platforme.Det er dog langt fra alle alle apps, der har været en økonomisk gevinst for udviklerne bag.En række forskellige forretningsmodeller har været prøvet af, og særligt én ser ud til at blive ved med at fungere godt, hvis man ser på markedet overordnet set.Det fremgår af App Annies nye rapport om udviklingen på det globale app-marked i 2016, som vi også skrev om tidligere på ugen:I rapporten fra App Annie kan man læse, at app-udgiverne i 2016 samlet set fik udbetalt 35 milliarder dollars - omkring 245 milliarder kroner - fra Apples App Store og Google Play.Det var 40 procent mere end i 2015. Omsætningen fra Apples App Store alene steg med næsten 50 procent.Man kan også læse, at antallet af app-downloads på verdensplan steg med 15 procent fra 2015 til 2016, mens tidsforbruget i apps faktisk steg med hele 25 procent.Og netop det med tidsforbruget er ganske afgørende, hvis man skal have succes som app-udvikler - for jo mere tid, en bruger tilbringer i appen, jo større er villigheden til at betale penge til dem, der har udviklet appen.Derfor har den mest lukrative forretningsmodel i de senere år også vist sig at være modellen med, at appen er gratis som udgangspunkt, mens pengene bliver hentet ind efterfølgende via eksempelvis in-app purchases eller andre indtægtskilder."App-vanerne udvikler sig over tid, efterhånden som brugerne bliver mere engagerede i deres 'go-to apps', og mens tiden, man bruger i apps, generelt stiger.""Dette øgede engagement fører til vækst i omsætningen via in-app advertising, in-app purchases og handel, der finder sted uden for app-butikkerne (eksempelvis at bestille transport eller en vare til levering)."Modellen med in-app purchases kender vi blandt andet fra mange spil, hvor udviklerne på kort tid formår at få en stor brugerbase, hvorefter man så satser på at en del af disse vil betale for at få adgang til flere baner, mere udstyr eller for at slippe for reklamer.Netop spil-apps står for langt den største del af omsætningen på app-markedet. Ifølge App Annie-rapporten stod spil for 75 procent af omsætningen i App Store og 90 procent af omsætningen i Google Play i 2016.Samtidig er en række af de mest succesrige apps i de senere år baseret på abonnements-ordninger, hvor selve appen igen er gratis, men hvor man så må hoste op med penge, hvis man vil kunne streame musik, film og serier."Denne vækst er et yderligere bevis på forbrugernes villighed til at anvende in-app purchases til at betale for abonnements-ordninger," skriver App Annie."Selv når de får mulighed for at betale for en service uden for app-butikken (eksempelvis med et kreditkort på tjenestens hjemmeside), foretrækker mange brugere in-app purchases på grund af bekvemmelighed."App Annie kan også fortælle, at en forbruger i dag i gennemsnit anvender over 30 forskellige apps om måneden.Det er interessant, at det også kan konstateres, at antallet af app-downloads per bruger køler lidt af på de mere modne markeder, som Danmark er blandt.Til gengæld stiger tidsforbruget så fortsat."Dette er godt nyt for både etablerede og up-and-coming apps."En rapport fra analysefirmaet Gartner har tidligere konkluderet , at forbrugerne bruger 24 procent flere penge på in-app purchases end på apps, hvor der er tale om en éngangsbetaling, når man downloader appen."Forbrugernes præferencer for in-app-transaktioner indikerer, at den fleksibilitet, det tilbyder, giver en bedre kundeoplevelse end downloads, der koster penge," skrev Gartner.