Danmark vil udnævne verdens første digitale ambassadør: Microsoft, Google og Apple er 'blevet en form for nye nationer'

Udenrigminister Anders Samuelsen (LA) vil udpege en digital ambassadør, som skal pleje forbindelserne til de store it-giganter som Microsoft, Google og Apple, skriver Politiken."De her virksomheder er blevet en form for nye nationer, og det er vi nødt til at forholde os til," siger Anders Samuelsen til avisen.Han mener, at disse store it-selskaber nu er så store, at de både økonomisk og indflydelsesmæssigt påvirker vores hverdag mere end mange af de lande, som Danmark plejer forholdet til via normale ambassadører."Det er virksomheder, som påvirker Danmark lige så meget som hele lande. Vi skal selvfølgelig holde fast i den gamle måde at tænke på, hvor vi plejer vores relationer til andre lande. Men vi er bare nødt til at have tætte relationer til nogle af de virksomheder, som påvirker os," siger Anders Samuelsen til Politiken.Ifølge avisen får den kommende digitale ambassadør ingen medarbejdere.Flere af de store it-virksomheder er blandt verdens mest værdifulde selskaber og har økonomier, der kan hamle med de fleste lande i verden.Samtidig står vi på randen til en af verdenshistoriens store industrielle transformationer, der denne gang vil blive drevet af digitalisering og som kommer til at forandre arbejdsmarkedet, samfundsstrukturerne og industrien markant.Her kommer til de store it-virksomheder i sagens natur til at spille en vigtig rolle som leverandører af teknologier og viden.Forandringerne er komplekse og vil blandt andet også påvirke samfundenes indtjeningskanaler i en tid med øget globalisering og stor indflydelse fra disse multinationale virksomheder.Det er et område, der allerede er en vis bevågenhed på, i det flere af de store selskaber er rodet ind i skattesager. Det gælder ikke mindst Apple.Flere af de store selskaber er for tiden på vej ind i Danmark med store datacentre.