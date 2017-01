Spring ud i computerspil som seersport: Fem spil du bør se andre spille på Twitch

Hvad enten man er på udkig efter noget underholdning, lidt baggrundsstøj eller bare hyggelig interaktion med en streamer og deres fanskare, så er denne liste for dig

Det er blevet mere populært end nogensinde at se på andre spille, og Twitch.tv er gået forrest i feltet om at levere den bedste kvalitet, og ikke mindst den bedste service.Hjemmesiden er kendt for at vise esports-turneringer såvel som hyggelige gamingstunder men hvilke spil er værd at se på? Vi dykker ned i udvalget, og sorterer de tørre fra de saftige titler, og giver et bud på, hvilke spil du skal smække op på skærmen. Vi bevæger os udenom de tre helt store titler - CS:GO, DOTA 2 og LOL - og fokuserer i stedet på andre tilskuervenlige spil.Vi lægger ud med lidt af et Twitch-fænomen, der i den seneste tid har samlet en ordentlig flok seere på tværs af adskillige kanaler - populære såvel som obskure.Spillet kort beskrevet: Overlevelse i bedste Hunger Games stil. Spil mod ~200 andre spillere, og vær den sidste i live.Hvorfor skal du se med? Intens overlevelse komplet med ildkampe, biljagter og looting.H1Z1 var egentlig tiltænkt en gratis udgivelse, hvor Early Access kunder kunne købe sig adgang til spillet med en decideret overlevelsesdel mod zombier (Just Survive) og en mere arena-fokuseret spildel, der minder om konceptet i Hunger Games (King of the Kill).De blev i stedet til hver deres spil, og King of the Kill har - overraskende nok - taget en fast plads i listen over de mest sete spil på Twitch. Det er underholdende at spille selv, men bestemt også underholdende at se på.Chatten er som regel også med til at gøre oplevelsen sjovere.Spillet kort beskrevet: Endnu et overlevelsesspil. Denne gang er det Killer vs. Survivors i bedste Friday the 13th stil. De ubevæbnede overlevende skal flygte fra morderen, der nådesløst jagter dem gennem åbne baner.Hvorfor skal du se med? Nerverpirrende underholdning når man følger med fra et af de overlevendes synspunkt. Man føler virkelig spændingen når morderen er i nærheden.Dead by Dayligt er et spil der kom lidt ud af ingenting, og straks blev et hit på både Steam, såvel som Twitch.Det er som skabt til streaming-tjenesten, hvor seerne skal leve sig ind i jagten, og føle streamerens nådesløse blodsrus, eller de overlevendes stressede situation.Det skal dog nævnes, at spillet bestemt ikke er for sarte sjæle, da der er rigeligt med blod og eksekveringer med motorsav, hammer og andre dødbringende våben.Spillet kort beskrevet: Blizzards eget kortspil, der bedst beskrives som en blanding mellem Magic the Gathering, og Warcraft-universet.Hvorfor skal du se med? Casual streams er venlige, hjælpsomme og hyggelige at have kørende i baggrunden, mens turneringer viser det ypperste af spillets konkurrence-prægede aspekt. Noget for enhver smag.Hearthstone er ikke som de fleste andre eSportsspil på markedet. Spillet har et ekstremt dedikeret community, der altid sidder klar til at snakke om finesserne i spillet på en hygge-stream, og bidrager til den gode stemning, der generelt er at finde.Det er bestemt ikke et spil for alle, og hvis man ikke er til kortspil i det hele taget, så er det måske værd at tage et kig på andre spil på listen. Men nyder man et godt sammenhold i chatten, sjove community-challenges og turneringer i ny og næ, så er Hearthstone second to none.Spillet kort beskrevet: Fodbold med raketbiler. Hvad er der ikke at elske ved det koncept?Hvorfor skal du se med? Konceptet er ret ligetil, og spillet byder på god underholdning. Nævnte vi, at det er fodbold med biler?Rocket League har buldret frem, og det er ikke nogen lille udgivelse. Valve fremviste spillet i deres kategori over mest solgte spil i 2016, og med over 20.000.000 spillere verden over, er det ikke længere en relativt ukendt perle.Derimod er det et spil med et dedikeret community der, udover at være ret åbent og imødekommende, også er konkurrencepræget og til tider lidt for fokuseret. Hop ind og se nogle kampe, og forvent at blive bidt af det hektiske tempo og de vilde mål.Spillet kort beskrevet: Frisbee, Air Hockey, Tennis og Volleyball i én kompakt indpakning. Det går hurtigt.Hvorfor skal du se med? Disc Jam kræver reflekser og god koordination, og så er det en anderledes "sportsgren" der sagtens kunne fostre lidt esportspotentiale.Ganske vist er spillet endnu ikke udkommet, men Disc Jam har allerede en solid skare af seere. Selvom det sagtens kan være en døgnflue, er det samtidig også en underholdende blanding af kendte koncepter, der giver seeren en overskuelig sci-fi sportsgren at se på.Tempoet er højt, og det lader til, at spillets "skill ceiling" er ret højt. Dette skyldes spillets mekanikker, der opfordrer til improvisation såvel som nøje planlagte kast.Mon ikke at det bliver lidt af en undergrundssucces, lidt á la Rocket Leagues lillebror, Super Acrobatic Rocket Powered Battle Cars?