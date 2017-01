Slut for Gmail-brugerne med at sende og modtage denne type filer

Google optrapper kampen mod de it-kriminelle ved automatisk at blokere for en lang række forskellige vedhæftede filer i Gmail. Listen med forbudte filer vokser - og nu blokerer Gmail også for Javascript-filer.

Email-indbakken er i dag et yndet angrebsmål for de it-kriminelle, der forsøger at snige malware og phishing-angreb ind den vej i håbet om, at brugerne klikker på de vedhæftede filer.En af verdens mest populære mail-tjenester, Googles Gmail, optrapper dog krigen mod de it-kriminelle ved i stigende grad automatisk at blokere for forskellige former for vedhæftede filer.Listen ved filer, der bliver blokeret, vokser hele tiden - og nu bliver også .js-filer blokeret."Gmail begrænser på nuværende tidspunkt bestemte vedhæftede filer (eksempelvis .exe, .msc og .bat) af sikkerhedsmæssige årsager, og fra den 13. februar 2017 vil vi heller ikke tillade .js-vedhæftede filer," meddeler Google i et blogindlæg "I lighed med andre begrænsninger af vedhæftede filer vil du ikke kunne vedhæfte en .js-fil, og en advarsel vil blive vist, der forklarer hvorfor.""Ved indgående mail vil afsenderne få et svar tilbage om, hvorfor emailen blev blokeret," skriver Google.Selskabet anerkender, at der kan være fornuftige grunde til, hvorfor man skulle ønske at udveksle .js-filer, og i de tilfælde anbefaler Google, at man eksempelvis anvender sit Google Drev eller lignende online storage-løsninger.Googles liste med fil-typer, der bliver blokeret i Gmail, er efterhånden blevet ganske lang.Den ser i øjeblikket således ud:Samtidig blokerer Google også for mails uden vedhæftede filer, hvis tjenesten eksempelvis spotter et billede eller links, der kan være udgøre en trussel mod it-sikkerheden."Der kan være en række grunde til, hvorfor du i Gmail ser fejl-meddelelsen: 'This message was blocked because its content presents a potential security issue'.""Gmail blokerer beskeder, der kan sprede virus, eksempelvis beskeder med eksekverbare filer eller bestemte links," forklarer selskabet.