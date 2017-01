Pirat-politi kaster håndklædet i ringen efter nyttesløs bluff-kampagne mod film-pirater

Omstridt amerikansk anti-pirat-tiltag er blevet droppet, efter det ikke kunne stoppe filmpiraternes ulovligheder. Piratjægerne i Danmark overvejer nu samme metode, som faldt til jorden med et brag i USA.

Den amerikanske filmbranche MPAA og landets musik-brancheorganisation RIAA dropper deres omstridte piratjagt i det såkaldte six-strike-system.Årsagen til, at piratjagten nu indstilles, er, at six strike-systemet med indbyggede straffe som sløvere internetforbindelser eller trusler om helt at blive pillet af nettet ved gentagende ulovlige download-forseelser, ikke virkede efter hensigten.Rent faktisk virkede det så dårligt, at trods trusler om sanktioner til flere pirater, har de mest hårdføre bare fortsat deres ulovlige downloads uden konsekvenser.Det skriver The Verge , som oplyser, at der i skrivende stund ikke er en erstatning for six-strike-lovgivningen på plads.Six strike-systemet med det formelle navn Copyright Alert System fra 2013 har været et samarbejde mellem rettighedshavere, som MPAA og RIAA repræsenterer, og så de amerikanske internetudbydere.Hos den amerikanske filmbranche erkender man, at systemet ikke virkede hensigten."Strukturen var simpelthen ikke sat op til at håndtere de mest hårdføre gentagelser af lovovertrædelsesproblemet," forklarer MPAA's hovedrådgiver Steven Fabrizio til The Verge.Ved systemets begyndelse skortede det ellers ikke på påmindelser fra rettighedshaverne. Systemets administrative organisation har fortalt, at der i 2014 blev udsendt 1,3 millioner advarsler.Siden er det blevet rapporteret fra andre filmproducent-foreninger, at der siden systemet blev introduceret for små fire år siden, er sket en lille stigning i antallet af filmpirater.I den danske andedam har rettighedshaverne en noget anden tilgang end (tomme) trusler med at skære folks internetforbindelser over eller sløve adgangen til nettet.Her sender advokatfirmaer på vegne af klienter i primært filmbranchen breve ud til formodede filmpirater, som advokaterne ønsker at komme i kontakt med for at inddrive en bøde i form af et forlig for ulovlig download samt ændre piraternes adfærd.En af disse advokater er Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm. Han forklarer, at over 70 procent af de formodede danske filmpirater vender tilbage på skrivelserne. Han ønsker dog ikke at oplyse, hvor mange der så også betaler det medfølgende forlig på 1.500 kroner fra Njord Law Firm."Det er meget glædeligt, at folk ikke længere smider brevene i skraldespanden, men i stedet indgår i en dialog med os. At over 70 procent vender tilbage er rigtig flot og kan på ingen måder tolkes som bluff fra vores side, som du spørger om," siger Jeppe Brogaard Clausen om den danske anti-pirat-brevmodel.Han oplyser samtidig, at Rettighedsalliancen for nyligt har fortalt om, at der er en nedgang på syv procent i de danske pirat-aktiviteter, hvilket han også tolket som et glædeligt budskab.Ikke desto mindre skal det tal længere ned, og her afviser Jeppe Brogaard Clausen ikke, at den danske brev-model kan suppleres af tættere samarbejde mellem rettighedshavere og teleselskaber."Hvis vi i de kommende år ikke oplever et større fald end de nævnte syv procent, kan man godt overveje, om brevmodellen er den rette vej at gå," siger Jeppe Brogaard Clausen."At sløve internet-forbindelsen hos dem, som vi ikke kan komme i dialog med, vil være et interessant skridt. Men der er vi ikke endnu," tilføjer han.