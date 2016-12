Opkøbsbølge har ramt Danmark: Hostingselskaber på stribe bliver opkøbt af udenlandske spillere

ComputerViews:En stribe danske hostingselskaber er blevet opkøbt eller fusioneret over de seneste år. Her er forklaringen.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Der er godt gang i de strategiske overvejelser hos danske hostingselskaber i øjeblikket - og det ender ofte med et salg til en udenlandsk, større hostingvirksomhed eller kapitalfond.Det står klart, efter at tre danske hostingselskaber netop er blevet solgt i ét hug.Det drejer sig om DanDomain, Jaynet og Solido Hosting, der nu er solgt til den belgiske koncern Intelligent.DanDomain har en omsætning på 77,9 millioner kroner, mens Jaynet i det seneste årsregnskab havde en bruttofortjeneste på 37,9 millioner kroner, og Solido Hosting lå på 16,1 millioner kroner - de to sidstnævnte oplyser ikke omsætningen i regnskaberne.Samtidig med at disse tre danske hostingvirksomheder altså nu ryger på udenlandske hænder, er det også netop i dag, onsdag, blevet meddelt, at kapitalfonden EQT overtager det danske it-selskab GlobalConnect.GlobalConnect ejer og drifter omkring 12.500 kilometer fibernetværk i Danmark og Tyskland og er et af de største co-location-selskaber her i landet.Denne uges opkøb er langt fra de eneste, der har præget den danske hostingbranche - her bredt defineret - over de senere år.Går vi eksempelvis præcis ét år tilbage til december 2015, blev de to danske cloud- og hosting-virksomheder Zitcom og Scannet opkøbt af den britiske kapitalfond HgCapital. Læs mere om det her Selv TDC Hosting var i en længere periode sidste år sat til salg.TDC valgte dog i sidste ende at beholde hostingforretningen selv med begrundelsen, "at den bedste måde, hvorpå den langsigtede værdi for aktionærerne kan maksimeres, er ved fortsat ejerskab af TDC Hosting."De nævnte danske hostingselskaber har forskellige fokusområder og forretningsmodeller, men er alle en del af samme tendens: At der er dømt konsolidering og oprustning.Det så vi eksempelvis også, da den nordiske kapitalfond Adelis tidligere i år var en central del etableringen af en ny it-koncern, der blandt andet inkluderede de to hosting-firmaer IT Relation og Front-Data. Læs mere om det her Mens konsolideringen og salgene/opkøbene naturligvis har forskellige nuancer og baggrunde selskab for selskab, så tager man næppe munden for fuld ved at konkludere, at volumen er et ikke uvæsentligt parameter for mange af virksomhederne i hostingbranchen.Marginerne er små, og de bliver ikke større med den priskonkurrence, der på markedet.Derfor har antallet af kunder en afgørende betydning for, hvordan bundlinjen kan se ud.Men volumen handler også om at få en størrelse, der gør det muligt at være innovativ og attraktiv med de produkter og services, man kan tilbyde.Det koster eksempelvis penge at udvikle og vedligeholde webshop-løsninger, der inkluderer alt fra hosting til frontend, og derfor er antallet af kunder på den konkrete løsning og de interne udviklings-ressourcer afgørende, hvis regnestykket skal hænge sammen.Kundernes forventninger til hostingselskaberne produkt-portefølje stiger også. Det skal være brugervenlige, skalerbare og klippestabile løsninger - den slags koster penge at levere.Samtidig befinder hostingselskaberne sig på et stadig mere internationalt marked, hvorfor det også giver mening at tænke i de baner, når de kommer til finansiering og ejerskab.Vigtigst af alt er det dog nok, at de klassiske hostingselskaber i dén grad mærker presset fra internationale cloud-giganter som Microsoft, Amazon, Google, IBM, Apple og andre.At netop flere af disse it-giganter i øjeblikket har travlt med at etablere datacentre her i Norden , gør behovet for konsolidering og oprustning i den danske hostingbranche endnu større.En rapport fra rådgivningsfirmaet Capitalmind har tidligere set nærmere på økonomien i 31 danske hostingudbydere Konklusionen var, at hostingbranchen over flere år har haft en flot vækst - og at der er et stort potentiale for yderligere vækst.Det kræver dog en endnu større grad af professionalisering og kunde-volumen i selskaberne, og det er en af grundene til, at vi nu ser investeringsselskaber, udenlandske hostingselskaber og lokale danske hostingselskaber tænke i retning af opkøb og konsolidering.