Uber fortsætter med at bløde i stor stil: Har tabt 5,7 milliarder kroner på blot tre måneder

Amerikanske medier kan afsløre Ubers hemmelige regnskaber, og de er blodrøde.

Den amerikanske kørsels-app Ubers satsning på at erobre taxamarkedet fortsætter med at koste blodrøde tal på bundlinjen,Uber er ikke børsnoteret, og offentliggør derfor ikke sine regnskabstal.Men det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg samt Silicon Valley-mediet The Informatio n erfarer, at Uber i det seneste kvartal har mistet mere end 800 millioner dollar - knap 5,7 milliarder kroner.Det samlede tab for 2016 kan ende på svimlende 21 milliarder danske kroner.Knap 9 milliarder af det tab stammer fra det første halve år af 2016, hvor Computerworld tidligere har kunne berette, at Uber satte 1,27 milliarder dollar til.En del af tabet i det første halvår menes at stamme fra Ubers kinesiske datterselskab Uber China, der efter at have tabt en dyr kamp om det kinesiske marked blev solgt til den kinesiske konkurrent Didi Chuxing.Men i det tredje kvartal af 2016 er Uber altså alligevel fortsat med at brænde penge af, selv efter den kinesiske forretning er afhændet.Eksperter har tidligere påpeget, at Ubers tab er uden sidestykkei iværksætter-verdenen, og det overgår selv de mest blodrøde regnskaber fra dot.com-æraen."Du finder ikke mange teknologi-selskaber, der er i stand til at tabe så mange penge så hurtigt," sagde Aswath Damodaran, professor i business, på New York University til Bloomberg tidligere på året.Det er dog også positive elementer i Ubers regnskabstal.Eksempelvis afslører de, at Ubers omsætning ligeledes er fortsat med at stige - selv uden det kinesiske marked.I årets første ni måneder har Uber ifølge Bloomberg omsat for 3,76 milliarder dollar - knap 27 milliarder danske kroner. Ved udgangen af året kan den samlede omsætning ramme i nærheden af 40 milliarder danske kroner.Omsætningen inkluderer udelukkende den indtægt Uber selv får ved en tur. Den samlede omsætning på platformen - inklusiv chaufførens del - var alene i tredje kvartal på 38,7 milliarder danske kroner.På trods af de blodrøde tal regnes Uber for at være verdens mest værdifulde opstarts-virksomhed, og virksomheden menes at have en værdi på mellem 450 og 500 milliarder danske kronerSom Computerworld netop har beskrevet er Uber en af de virksomheder, der nævnes som potentielle børskandidater i løbet af de seneste år.Kan Uber fastholde den nuværende værdi ved en børsnotering vil det blive den største tech-børsnotering siden Facebook gik på børsen i 2012.