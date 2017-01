Fire udfordringer, du skal overvinde, hvis du vil have gevinst af big data i 2017

Evnen til at udklække forretningsværdi af store datamængder bliver et afgørende konkurrence-parameter i de kommende år. Her er er fire væsentlige udfordringer, som du skal håndtere, hvis du vil have succes med big data.

Kvaliteten af den avancerede udnyttelse af datamængderne i organisationerne er fuld gang med at blive et vigtig konkurrence-parameter blandt virksomhederne.Den virksomhed, der bedst forstår at destillere de voksende mængder af indsamlede data om bruger-vaner, processer, produktion og så videre, ud til brugbar viden, har de bedste muligheder for at indrette sig efter kundernes behov og ønsker.Markedet for big data-løsninger vokser da også for tiden eksplosivt.Analysehuset Ovum vurderer, at markedet vil blive fem-doblet i løbet af de kommende tre-fire år.Det er noget, som de store producent har fået øjnene op for: De data-baserede og intelligente systemer lokker med enormt indtjenings-potentiale.Du kan eksempelvis læse om Microsofts planer på området her:Det samme gør udviklingen frem mod det såkaldte 'Industri 4.0,' der er betegnelsen for den fundamentale transformation, som virksomheder, organisationer og samfund gennemgår i disse år, hvor processer, arbejdsgange og lignende i meget stor stil ændres og reformuleres efter digitale principper.Det er her et vilkår, at de virksomheder, der ikke kommer ikke formår at komme med på bølgen og udnytte de enorme muligheder for effektivisering, produktivitetsforbedring og optimering af blandt andet kundeforhold, i løbet af ganske få år risikerer at gå til grunde og blive løbet over ende af konkurrenterne, som forstår at udnytte de nye fordele.Det kan du læse mere om her. I takt med denne eksplosive udvikling opstår der nye krav til virksomhederne og de påkrævede kompetencer.Lad os tage et kig på nogle stykker af de nye krav, som analysehuset Ovum er nået frem til.Vi har ikke nogen direkte titel, der matcher 'data scientist' herhjemme, men betegnelsen dækker over en big data-orienteret datalog, der arbejder med at håndtere og analysere store og komplekse data-set.Efter en tid med høj efterspørgsel efter disse big data-eksperter ser Ovum nu, at efterspørgslen begynder at falde. Det sker samtidig med, at kandidaterne for alvor begynder at komme ud på markedet efter endte uddannelser.Ifølge Ovum er der imidlertid kun ganske få virksomheder, som for alvor har brug for disse eksperter."Hvem skal rekruttere alle disse kandidater?," spørger selskabet.Det peger på, at de fleste virksomheder er et sted i udviklingen, hvor de slet ikke ved, hvad de skal bruge kandidaterne til.I stedet for big data-eksperterne vil de fleste virksomheder i den kommende tid i langt større omfang have brug for applikationer og værktøjer, der kan tilføre 'data science' under motorhjelmen.Dette skyldes blandt andet, at de fleste organisationer i dag ifølge Ovum anvender pakke-løsninger på analyse-området fremfor hjemmebyggede og tilrettede løsninger.Big data-eksperterne [aka 'data scientist'erne'] og it-ingeniørerne spiller i dag ifølge Ovum forskellige roller i virksomhederne: Big data-eksperterne formulerer og tester hypoteser, mens it-ingeniørerne udvælger datasæt, provisionerer clustere og optimerer og klargør algoritmerne til produktion.Uden et klart defineret samarbejde risikerer alle de modeller og hypoteser, som big data-eksperterne udarbejder, aldrig at blive aktivieret, lyder det fra analysehuset."Der er et meget stort behov for at koble data scientisterne og it-ingeniørerne bedre sammen og på den måde sikre, at de modeller, som data scientisterne skriver og tester bliver rullet ud med de rigtige datasæt," lyder det fra analysehuset.IT-Universitetet i København slår i 2017 dørene op for den første data scientist-uddannelse herhjemme.Der er tale om en bachelor-uddannelse, som du kan læse mere om her:Virksomhederne får flere og flere muligheder for at udnytte deres data. Det er imidlertid en udfordring alene at danne sig et overblik over data. Og først når overblikket er tilstede, kan man begynde at udvælge de datasæt, som skal bearbejdes yderligere.Det kommer alt i alt til at betyde, at rigtigt mange virksomheder vil misse ellers ret oplagte muligheder."På trods af ønskerne fra cheferne, vil mange virksomheder kæmpe med at skabe relevante produkter og omsætnings-kanaler," lyder det fra analysehuset IDC.IDC peger på, at de virksomheder, der rent faktisk lykkes med projekterne, vil have det til fælles, at deres it-projekter er nøje understøttet af solide it-stragegier og data-bårne services.IDC foreslår, at it-ansvarlige "etablerer et innovations-team bestående af folk fra både it-afdelingen og forretningen, som evaluerer eksisterende og fremtidige applikationer/systemer for mulig monetarisering af data."Du kan læse mere om IDC's bud i selskabets såkaldte FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2017 Predictions. Internet of Things er på trapperne. Markedet - hvor alverdens enheder, sensorer og devices kobles på internettet - ventes at vokse meget kraftigt i de kommende år.Det vil øge efterspørgslen efter specialister på dette område meget kraftigt.Flere mener, at netop denne type specialister vil blive den mest efterspurgte type it-folk i de kommende år - også selv de færreste selskaber i dag har et identificeret behov for kompetencer på dette område i form af eksempelvis 'IoT Analytics Architect'-folk.Det bliver en job-titel, som det bliver værd at holde øje med.Læs også: