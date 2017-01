Ny fransk lov forbyder arbejdsgivere at kræve e-mail-svar døgnet rundt

Arkivfoto: Dansk Bredbånd

Frankrig forbyder med ny lov franske virksomheder at tvinge de ansatte til at tjekke arbejds-mail i fritiden. Lovgivningen skal give mere udhvilede og mindre stressfyldte medarbejdere.

Annonce:



Annonce:

Mens den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) brugte sin nytårstale til at opfordre danskerne til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, går det anden vej i Frankrig.For i det store EU-land med præsident Francois Hollandes socialistiske parti i spidsen skal virksomheder med mere end 50 ansatte fra 1. januar 2017 ifølge en ny lov sørge for, at der er timer i døgnet, hvor ansatte ikke kan sende og modtage e-mails.Franskmændene skal således bare sige 'non', hvis de ikke vil belemres med arbejdsmail i fritiden.Årsagen til lovgivningen med overskriften 'retten til at være offline" er, at medarbejderne skal have en fair løn for deres arbejde, det skal modgå stress og udbrændthed samt beskytte medarbejdernes privatliv.Det skriver forretningsmagasinet Fortune Det franske lovarbejde har været i gang i en rum tid, og forslaget om at frede medarbejdernes arbejdsmails efter fyraften blev stemt igennem i foråret 2016.At det blev ettil at være konstant online og forventningen om arbejde fra hjemmekontoret om aftenen og i weekenderne, begrunder regeringen med, at alle studier af hjemmearbejde har vist, at det øger stressniveuaet hos de ansatte.Til BBC forklarede den tidligere EU-parlamentariker Benoît Hamon i maj, at selvom medarbejderne fysisk forlader arbejdspladsen ved fyraftenstid, bliver de mentalt på jobbet."De forbliver forbundet via en form for elektronisk snor - som en hund. Teksterne, beskederne, mails, de besætter folks liv til det punkt, hvor en person til sidst bryder sammen," lød forklaringen fra Benoît Hamon til BBC tilbage i maj.Retten til at være offline er en del af en større arbejdsreform, hvor netop fredningen af arbejdernes email-indbakker efter fyraften var et af de punkter, hvor der var størst enighed blandt de franske politikere.Forbuddet mod at skrive og modtage mails, når mørket er faldet på i fritiden, har enkelte virksomheder også taget til sig.Eksempelvis forbød tyske giganter som teleselskabet Deutsche Telekom i 2010 og efterfølgende bilgiganten Volkswagen i 2011 sine medarbejdere at tjekke mails efter kontortid.For Volkswagens vedkommende blev mailsystemet sat sådan op, at de kun kunne modtage mails på deres Blackberry-telefoner en halv time før og efter arbejdstid.Det kan du læse mere om her: Tysk bilproducent siger stop for mail i fritid Udover at skubbe medarbejdere væk fra stresskløften, kan ideen om at frede de ansattes fritid også vise sig at være snusfornuftig købmandsskab.Studier fra de amerikanske universiteter Stanford og Harvard har således vist, at arbejdsrelateret stress med blandt andet sene mail-skriverier som stresskilden kan ende i sygehus-regninger på langt over 1.000 milliarder kroner alene i USA.