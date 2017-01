Tidens mest hypede tech-trend er faktisk slet ikke blevet oversolgt: Kæmpe data-gennembrud står for døren

Efter mere end fem år med masser af hype omkring big data, slår ny rapport fast, at big data slet ikke er blevet oversolgt. Tværtimod banker det helt store gennembrud nu på døren.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Det kan godt være, at der er blevet talt om big data til den helt store guldmedalje i de senere år, og at det er den nok mest hypede trend i it-industrien i nyere tid.Men big data er altså ikke oversolgt - og vi har slet ikke set, hvad de moderne data-analyser vil kunne levere af værdi.Det skriver rådgivningsfirmaet i en ny rapport med temaet "analysernes tidsalder."Her sammenligner McKinsey situationen i dag med situationen fra 2011, hvor selskabet også fremhævede det enorme potentiale i big data i en rapport.Det var også det år, hypen omkring big data for alvor greb om sig. Og hypen har ikke været mere markant, end big data-potentialet berettiger, mener McKinsey."Fem år senere er vi stadig overbevist om, at dette potentiale ikke har været overhyped. Faktisk tror vi nu på, at vores 2011-analyser kun gav et delvist indblik," lyder det blandt andet i rapporten (PDF) McKinsey forklarer efterfølgende, hvorfor vi formentlig kun har set toppen af isbjerget, når det kommer til den værdi, som big data kan skabe."Antallet af applikationer og muligheder er steget endnu mere. Sammensmeltningen af adskillige teknologi-trends sætter yderligere fart på udviklingen.""Data-volumen bliver fortsat fordoblet hvert tredje år, efterhånden som data vælter ind fra digitale platforme, trådløse sensorer og milliarder af mobiltelefoner. Data storage-kapaciteten er øget, mens omkostningen er styrtdykket," argumenterer McKinsey i rapporten."Data-videnskabsfolk har nu hidtil uset computerkraft til rådighed og udtænker endnu mere sofistikerede algoritmer."McKinsey forklarer i rapporten, at de virksomheder, der er længst fremme med brugen af big data, ved hjælp af helt nye mindsets og teknologier griber forretningsudfordringer an på nye måder."I nogle tilfælde har de introduceret data-drevne forretningsmodeller, der har overrasket hele industrier."McKinsey forsøger at give et bud på, hvor langt man er fra at have hentet de mulige gevinster med big data på forskellige områder.Eksempelvis mener rådgivningsfirmaet, at den offentlige sektor i EU kun har høstet 10 til 20 procent af de gevinster, der reelt venter forude.Inden for produktion og fremstilling er man nået 20 til 30 procent af vejen, mens man inden for retail i USA er lidt længere med 30 til 40 procent.